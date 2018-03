Volkswagen erholt sich langsam von der Diesel-Affäre. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wurden im Februar 7,2 Prozent mehr Autos und Nutzfahrzeuge ausgeliefert.

Der Volkswagen-Konzern hat auch im Februar trotz der Belastungen aus Diesel-Debatte und drohenden Fahrverboten seinen Absatz deutlich steigern können. Weltweit lieferten die Wolfsburger in dem Monat mit 737 700 Stück rund 7,2 Prozent mehr Autos und Nutzfahrzeuge an die Kunden aus als im Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...