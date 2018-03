Seitdem Polen von einer nationalkonservativen Partei geführt wird, ist die Beziehungen zu Deutschland deutlich abgekühlt. Maas will das ändern.

Außenminister Heiko Maas ist am Freitag zu seinem zweiten Amtsantrittsbesuch nach Polen aufgebrochen. In der Hauptstadt Warschau will er Präsident Andrzej Duda, Regierungschef Mateusz Morawiecki und Außenminister Jacek Czaputowicz treffen. Am Mittwoch hatte Maas unmittelbar nach seiner Vereidigung bereits Paris besucht.

Der SPD-Politiker bekannte sich vor der Abreise zu einer engen Partnerschaft mit Polen. "Europa ist ohne die Versöhnung und Freundschaft zwischen Deutschen und Polen nicht ...

