Netflix (WKN:552484) produzierte bereits 2017 genug Inhalte, um für die Zeit von Januar bis Dezember 50 Milliarden Fernsehstunden zu erreichen. Aber das Unternehmen will 2018 noch mehr Inhalte veröffentlichen.



Um genau zu sein, plant Netflix, in diesem Jahr 700 TV-, Film- und Stand-up-Comedy-Projekte zu veröffentlichen. Das geht aus den Kommentaren hervor, die Netflix CFO David Wells am 27. Februar während der Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference abgab.



Content ist entscheidend, wenn es um Abonnenten geht, weil die sich natürlich auf die Streamer mit den besten Inhalten zubewegen. Mit Amazon (WKN:906866), Apple und (demnächst) Disney (WKN:855686) auf den Fersen ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...