Die Börsen Europas haben am Freitag zum Hexensabbat ihre Erholung fortgesetzt. Der EuroStoxx 50 legte bis zur Mittagszeit um 0,30 Prozent auf 3424,46 Punkte zu. Das bedeutet aktuell ein Wochenplus von 0,1 Prozent.

In Paris stieg der französische CAC-40 zuletzt um 0,10 Prozent auf 5272,77 Punkte. Der britische FTSE 100 gewann mit 0,10 Prozent im Plus bei 7147,33 Zählern.

Am als Hexensabbat bezeichneten großen Verfallstag an der Terminbörse Eurex laufen um die Mittagszeit die Futures und Optionen auf Aktienindizes aus und am Abend die auf einzelne Aktien. Erst danach seien die Märkte wieder "sauber und einschätzbar", schrieben die Autoren des Bernecker-Börsenbriefs.

Zu den größten Verlierern in Europa gehörten die Konsumgüterwerte mit einem durchschnittlichen Minus von 0,51 Prozent. Der Sektor mit dem größten Gewinnen war der der Bergbau-Aktien . Er stieg zugleich um 0,58 Prozent.

Insgesamt war der Tag recht nachrichtenarm. Unicredit gewannen in Mailand 0,7 Prozent hinzu und profitierten damit von einer Hochstufung der BNP Exane auf "Outperform". Branchenkollegin Intesa gewannen an der Spitze des EuroStoxx 1,3 Prozent.

In Frankreich sprangen zudem die Aktien des Stahlrohre-Herstellers Vallourec fast 7 Prozent. Die Schweizer Bank UBS empfiehlt das Papier nach dessen jüngster Talfahrt nun zum Kauf./ck/jha/

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145 IT0000072618

