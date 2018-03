Bonn (ots) - Der Digital CRM Technologieanbieter artegic wird für die ELAINE AI Optimizer Technologie, zum KI-basierten multivariaten Testing von Dialogmarketing Messages, mit dem German Stevie Award in Gold ausgezeichnet. Die ELAINE Versandzeitoptimierung erhält die Silber Auszeichung. Beide Innovationen erhalten den Award in der Kategorie "Bestes neues Produkt oder Dienstleistung - Software - Marketing / Public Relations-Lösungen". Erst kürzlich veröffentlichte die artegic AG mit ELAINE SIX die nächste Generation der vielfach prämierten digitalen Marketing Suite ELAINE. ELAINE SIX verbindet die hochgradig kundenzentrierte Sicht eines CRM mit State-of-the-Art Marketingfähigkeiten: Realtime und automatisiert für maximale Individualisierung in Zeitpunkt, Kontext und Inhalt. ELAINE SIX fokussiert dabei die konsequente Unterstützung von Unternehmen in den vier Erfolgsfaktoren für die digitale Transformation im Marketing: Daten, effiziente Prozesse, Kommunikation und Analytics. Multivariate Tests auf Basis von Machine Learning mit dem ELAINE AI Optimizer



Relevanz entsteht für Kunden und Interessenten durch individuelle, nach ihren Bedürfnissen und Interessen angepasste Informationen. Dies gilt auch für das E-Mail Marketing. Je präziser z.B. die Ansprache, die Inhalte bzw. Angebote, die Gestaltung oder die Bildsprache auf den einzelnen Nutzer zugeschnitten sind, desto effektiver die E-Mail Kampagne. Dabei sind die Kriterien, nach denen der Empfänger entscheidet, sehr unterschiedlich. Eine Möglichkeit, um E-Mail Marketing Kampagnen zu optimieren, besteht im Testing. Je mehr Kriterien berücksichtigt werden, d.h. je umfassender und granularer (z.B. auf Segment- oder sogar Nutzerebene) getestet werden soll, desto mehr inhaltliche Varianten sind erforderlich und desto aufwändiger sind Tests. Gängige teilautomatisierte Verfahren haben zudem den Nachteil, dass nur die beste Variante insgesamt ermittelt wird. Mit dem artegic ELAINE AI Optimizer ermöglicht die artegic AG erstmals voll automatisierte multivariate Tests auf Basis von Machine Learning, welche eine Optimierung selbstständig und mit nutzerindividuell optimieren Varianten ermöglichen, für deutlich bessere Ergebnisse mit ebenfalls deutlich weniger Aufwand.



Höhere Öffnungsraten mit der ELAINE Versandzeitoptimierung



Marketing Messages, insb. E-Mails, konkurrieren immer stärker um Aufmerksamkeit. Damit eine Message vom Kunden auch wirklich wahrgenommen wird und sich von anderen Messages abhebt, muss sie den Kunden zum richtigen Zeitpunkt erreichen, an dem seine Aufmerksamkeit am höchsten ist. Das ist insbesondere dann, wenn der Empfänger gerade Messages liest bzw. sein Endgerät bedient. Die artegic ELAINE Versandzeitoptimierung ermöglicht die Zustellung einer Message im vom einzelnen Kunden präferierten Kanal (z.B. E-Mail, SMS oder WhatsApp) zum für den einzelnen Kunden individuell berechneten optimalen (Öffnungs-)Zeitpunkt - also dem Zeitpunkt an dem er die Nachricht am wahrscheinlichsten auch lesen wird. Dazu werden anonymisierte Profildaten und Reaktionsdaten zu logischen Rastern verknüpft. Mithilfe der dafür eigens entwickelten Algorithmen sind Up-Lifts von 31 Prozent und mehr bei der Öffnungsrate möglich.



"Digitales Dialogmarketing bewegt sich mehr und mehr weg vom klassischen Kampagnenmanagement hin zu der dynamischen Steuerung von Kommunikation anhand von in Echtzeit erfassten Daten. Mit dem ELAINE AI Optimizer sowie der ELAINE Versandzeitoptimierung haben wir uns gezielt auf die Entwicklung innovativer Technologien fokussiert, die Unternehmen dabei unterstützen, den aktuellen und zukünftigen Anforderungen im digitalen Dialogmarketing gerecht zu werden. Die Auszeichnung bestätigt uns darin, dass wir mit unseren Lösungen den richtigen Weg gehen, um Unternehmen zu enablen, wirklich kundenzentriertes Marketing auch ohne komplexe IT- und Datenprojekte zu realisieren." kommentiert Stefan von Lieven, CEO der artegic AG, die Auszeichnung mit dem German Stevie Award.



OTS: artegic AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/61233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_61233.rss2



Pressekontakt: artegic AG Zanderstraße 7 53177 Bonn



Herr Sebastian Pieper



Tel: +49(0)228 22 77 97-0 Fax: +49(0)228 22 77 97-900



pr@artegic.de https://www.artegic.com Twitter: http://twitter.com/artegic Facebook: http://facebook.com/artegic