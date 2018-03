München (ots) - Smart Mobile Labs, der weltweit einzige Anbieter für many-to-many Videoübertragung in Echtzeit, gibt heute eine Finanzierungsrunde bekannt. Mit dem neugewonnenen Kapital stellt das Münchner Unternehmen den Ausbau seiner Produktentwicklung sicher. Zudem führte die Finanzierung durch mehrere namhafte Business Angels zu einer Unternehmensbewertung im zweistelligen Millionenbereich.



Mit dem zusätzlichen Kapital konnten die entscheidenden Weichen hin zu einem Fokus auf die Produkt-Roadmap gestellt werden. Aktuell bereitet Smart Mobile Labs bereits eine Series-A-Finanzierungsrunde vor, die in den kommenden Monaten gestaltet und durchgeführt werden soll. Nach der Gründung vor fünf Jahren und einer Partnerschaft mit Nokia ist die Finanzierung ein weiterer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Mit sieben Business Angels - Topmanager und Unternehmer aus den Branchen Telekommunikation und Automotive - hat Smart Mobile Labs nicht nur eine solide finanzielle Basis gelegt, sondern ebenfalls Expertise aus entscheidenden Industrien für sich gewinnen können.



"Mit dem Kapital, das die Investoren zur Verfügung stellen, haben wir die Möglichkeit, die Transformation hin zum erfolgreichen Produktgeschäft immens zu beschleunigen. Dies ist ein entscheidender Schritt für uns, mit dem wir uns als bislang einziger Anbieter von many-to-many Videoübertragung in Echtzeit auf dem globalen Markt positionieren können. Wir sind beeindruckt von dem Zuspruch, den wir bekommen haben und dankbar verlässliche Partner an unserer Seite zu haben", kommentiert Andreas Westhoff, CEO von Smart Mobile Labs.



Mit seinem aktuellen Kernprodukt EVO (Edge Video Orchestrator) bietet Smart Mobile Labs bislang eine konkurrenzlose Technologie an, die in den Bereichen Sport & Event Venues, Public Safety sowie Connected Car eingesetzt wird. Mit der Besetzung von Rüdiger Hnyk hat das Unternehmen sein Bestreben, die Entwicklung weiter voranzutreiben und das Produkt auszubauen, zusätzlich unterstrichen. Seit Anfang des Jahres unterstützt der erfahrene Produktmanager als CPO das Team.



Über Smart Mobile Labs



Smart Mobile Labs ist der weltweit führende Anbieter für many-to-many Videoübertragung in Realtime. Mit seiner Kerntechnologie EVO (Edge Video Orchestrator) ermöglicht das Unternehmen eine sichere, dynamische und qualitativ hochwertige Verbreitung von Video-, Audio- und Daten-Streams über das Mobilfunknetz - mit einer Latenz von maximal 300 Millisekunden.



Smart Mobile Labs schafft so einzigartige Lösungen für die Bereiche Sport & Event Venues, Public Safety sowie Connected Car und ist dabei Partner international agierender Marken wie Nokia. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und sitzt in München. www.smartmobilelabs.com



