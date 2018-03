Die DZ Bank sieht für die Sixt-Aktien aufgrund einer starken Geschäftsentwicklung und eines soliden Ausblicks des Autovermieters mehr Aufwärtspotenzial. Analyst Harald Heider stufte die Papiere deshalb von "Halten" auf "Kaufen" hoch und erhöhte ihren fairen Wert von 82,50 auf 104,00 (aktueller Kurs: 89) Euro.

Sixt habe sehr gute Zahlen für 2017 präsentiert, stellte Heider in einer am Freitag vorliegenden Studie fest. Im vierten Quartal habe ihn vor allem das hohe Ertragswachstum positiv überrascht. Er hob deshalb seine Umsatz- und Gewinnprognosen für 2018 an und sieht auch für die Folgejahre solide Ertragsperspektiven.

Sixt verfüge über eine sehr gute Wettbewerbsposition im Mietwagengeschäft und schaffe es, starkes Wachstum mit einer hohen Profitabilität zu kombinieren, resümierte der Experte. Er rechnet weiterhin mit positiven Wachstumsraten im Auslandsgeschäft und zufriedenstellenden Margen im wichtigen Bereich Autovermietung.

Mit der Einstufung "Kaufen" gehen die Analysten der DZ Bank davon aus, dass die Aktie in den kommenden zwölf Monaten um mehr als fünf Prozent steigen wird./edh/ag/jha/

