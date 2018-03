Hamburg - An den Staatsanleihemärkten auf beiden Seiten des Atlantiks bröckeln die Renditen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Zwar habe die EZB auf ihrer Zinssitzung am 8. März einen ersten "Minischritt" in Richtung eines Ausstiegs aus ihrem Anleiheankaufprogramm (QE) vorgenommen, indem sie den easing bias, also die jederzeit mögliche Aufstockung und Verlängerung der Anleihekäufe, aus ihrer Kommunikation gestrichen habe, doch sie präsentiere sich weiterhin recht vorsichtig bei ihrem Ausstieg aus QE. Die Notenbank möchte ausrechend sicher sein, dass sich die Inflationsrate mittelfristig an ihr Preisziel von knapp 2% annähere, bevor sie ihre Netto-Anleihekäufe beende. Die Analysten der HSH Nordbank AG sind der Auffassung, dass die EZB diese spätestens zum Jahresende einstellt. Über Ende September hinaus könnte sie diese mit reduziertem Volumen weiter laufen lassen, um Spekulationen um eine erste Zinsanhebung in der Eurozone weiter in die Zukunft zu verschieben. Die Kommunikation über einen Endzeitpunkt der Käufe könnte im Juni erfolgen.

Den vollständigen Artikel lesen ...