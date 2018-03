Die Wertpapierexperten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel von 27,0 Euro für die Papiere des Baukonzerns Porr bestätigt. Auch das Anlagevotum bleibt weiter bei "Hold".

Die am Mittwoch veröffentlichten vorläufigen Gesamtjahreszahlen der Porr sind auf Produktionsseite im Einklang mit den Erwartungen der Analysten. Nach vorläufigen Zahlen betrug die Produktionsleistung rund 4,7 Mrd. Euro. Hinsichtlich des Margenrückgangs aufgrund höherer Integrationskosten in Deutschland und operationaler Kosten in Katar erwartet das Analystenteam rund um Saravana Bala mit Ende 2018 Erholung. Als entscheidend für die langfristige Profitabilität sehen die Bankexperten jedoch einen Auftragsbestand mit hohen Margen an, der nicht durch Akquisitionen verwässert wird.

Den jüngsten Zukäufen von Porr stehen die Analysten kritisch gegenüber. Sie hätten nicht zuletzt aufgrund der Gewinnwarnung im vergangenen August einen Fokus des Managements auf Kostenoptimierung erwartet.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 2,07 Euro für 2017, sowie 2,42 bzw. 2,87 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,12 Euro für 2017, sowie 1,19 bzw. 1,29 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Freitag gegen Mittag notierten die Porr-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,35 Prozent bei 28,40 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sig/rai

AFA0045 2018-03-16/12:09

ISIN: AT0000609607