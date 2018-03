Hamburg (ots) -



Wettanbieter BET90 (www.bet90.com) freut sich über einen prominenten Neuzugang: Der fünfmalige Darts-Weltmeister Raymond van Barneveld wird ab sofort als Markenbotschafter für die Quotenexperten auftreten und auf offiziellen Turniershirts das BET90-Logo tragen.



Neben regelmäßigen Wetttipps zur Fußball Bundesliga, der niederländischen Ehredivisie und der englischen Premier League wird "Barney" über eine Kooperation mit dem Projekt eSports.com (www.esports.com) auch das Thema eSports nach Kräften promoten.



Van Barneveld kommentiert: "Ich wette selbst gerne auf alle möglichen Sportevents, und mit den Jungs von BET90 habe ich mich gleich sehr gut verstanden. Der Rest war Formsache."



Bei BET90 und eSports.com freut man sich vor allem auch über die große Popularität van Barnevelds in den sozialen Netzwerken, der mit seiner stoischen und trotzdem sympathischen Art hohes Ansehen genießt, wo immer er auch auftritt.



Seinen nächsten großen Einsatz in Deutschland wird van Barneveld bei den German Darts Masters am 25. Mai auf Schalke haben, wenn in der Veltins-Arena die wahrscheinlich größte Darts-Veranstaltung der Welt stattfindet. Die Topstars des Darts und die besten deutschen Spieler werden an der Scheibe antreten - und auf einer zweiten Bühne werden zahlreiche bekannte Bands und Musiker den Besuchern einheizen.



Über BET90



BET90 wurde 2010 in Malta gegründet, Die Gründer von BET90 verfügen über langjährige Wettexpertise und innovative Ideen - bereits 2005 entwickelten sie mit dem Konzept der Livewette 0:0 ein völlig neuartiges Format, das heute fester Bestandteil jedes Wettanbieters ist. Mit einem klaren Fokus auf Fußball und die beliebtesten Wettarten stieg BET90 in den Markt ein. Inzwischen hat sich BET90 zum Komplettanbieter für Sportwetten entwickelt. BET90 ist Sponsor der Handballer des THW Kiel und Sportwettenpartner des 1. FC Köln.



www.bet90.com.



