marktEINBLICKE um 12: Ein turbulenter Börsentag, Lufthansa hebt erneut ab

Tag der Aktie, Hexensabbat und der Börsengang der Siemens-Medizintechniksparte Healthineers. Am heutigen Freitag kam alles zusammen, so dass die Technik kapitulierte und die Börse in Frankfurt verspätet in den Handel ging. Umso erfreulicher, dass sich der DAX am Mittag weiter auf Erholungskurs befindet.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,5% 12.407

MDAX -0,3% 25.742

TecDAX -0,3% 2.688

SDAX -0,5% 12.179

Euro Stoxx 50 +0,2% 3.423

Die Topwerte im DAX sind Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125), Merck (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905) und ProSiebenSat.1 (WKN: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770). Positiv fiel auch das Börsendebut der Siemens-Medizintechniksparte Healthineers (WKN: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006) aus. In der zweiten Reihe schauen Investoren auf Freenet (WKN: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5) und einen Analystenkommentar zu dem Mobilfunkanbieter.

