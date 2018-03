Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Steigende Zinsen sind bekanntlich Gift für die Börse. Die US-Notenbank wird die Dosis des Gifts in der kommenden Woche voraussichtlich weiter erhöhen. Erwartet wird, dass sie den Zielkorridor für die Fed-Funds um weitere 25 Basispunkte auf dann 1,5 bis 1,75 Prozent anheben wird.

Nun ist es bei Leibe nicht so, dass die Börsen bei Zinserhöhungen oder steigenden Renditen gleich nach unten tendieren. In den USA legte der Dow während des treppenartigen Zinsanstiegs ab 2004 sogar noch leicht zu, erst die letzten Leitzinserhöhungen brachen ihm das Genick. Gerade auf dem aktuell immer noch extrem niedrigen Niveau wirkt das Gift sehr langsam. Zudem führen die Notenbanken in Tokio und Frankfurt dem Markt immer noch mehr Liquidität zu, als die US-Notenbank ihm entzieht. Das wird sich allerdings aller Wahrscheinlichkeit nach Richtung Jahresende drehen, wenn die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Wertpapierkäufe zurückfahren wird.

Solange die Konjunktur gut läuft, macht es wahrscheinlich wenig Sinn, auf Baisse zu spekulieren. Der Zeitpunkt gilt auch deshalb als ungünstig, weil die Aktien der zinssensibelen Branchen wie die der Versorger, der Personal and Household Goods, der Nahrungsmittelhersteller und der Gesundheitswerte bereits stark zurückgekommen sind. "Man hat den Eindruck, als ob hier bereits die Zinserhöhungen der kommenden drei Jahre eingepreist sind", so ein Marktteilnehmer zu der Situation.

Generell gilt der deutsche Aktienmarkt mit seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12 auch als günstig bewertet. Solange die Gewinnschätzungen nach oben weisen, dürften deutlichere Kursrückgänge in Kaufinteresse münden. Erst bei klaren Schwächezeichen der Konjunktur oder aufziehenden Rezessionsgefahren wird eine regelrechte Baisse an den Aktienmärkten realistisch.

Lage erinnert an Spätphase der Millenium-Hausse

Unwahrscheinlich wird in dem Umfeld steigender Zinsen aber auch eine Wiederaufnahme des Hausse-Zyklus. Der Kampf um Liquidität wird härter, die Liquidität fließt aus Vermögenswerten in die Realwirtschaft, und die Gefahr von Volatilitätsausschlägen nimmt zu.

Zwar sind Technologiewerte zumindest zum Teil wieder auf Haussekurs, nach dem Nasdaq hat gerade auch der TecDAX neue Tops im Bullenmarkt gesetzt. Die Situation erinnert aber eher an die Endphase der Millenium-Hausse als an den Beginn eines neuen starken Aufwärtsschubs am Gesamtmarkt.

Damit dürfte der DAX auch in der kommenden Woche in der übergeordneten Seitwärts-Box verharren. Auf der Oberseite liegt der Deckel bei etwa 12.600 Punkten. Darüber bietet der Bereich um die 200-Tagelinie bei derzeit gut 12.700 Punkten bereits die nächste ernst zu nehmende Widerstandszone. Auf der Unterseite gilt der DAX bei etwa 11.900 Punkten als unterstützt. Darunter liegen bereits bei 11.500 und 11.300 weitere technische Support-Zonen.

Die US-Notenbank tagt am Mittwoch, im Anschluss stellt sich der neue Fed-Präsident Jerome Powell erstmals nach einer geldpolitischen Sitzung den Fragen der Journalisten. Daneben rücken am Donnerstag der deutsche ifo-Geschäftsklima-Index in den Blick sowie neue Einkaufsmanager-Indizes dies- und jenseits des Atlantiks. In Europa neigt sich die Berichtssaison langsam dem Ende entgegen, in den USA legen SAP-Konkurrent Oracle und Adidas-Wettbwerber Nike ihre Geschäftszahlen auf den Tisch.

