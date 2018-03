Berlin - Auf ihrer letzten Notenbanksitzung hat die Europäische Zentralbank (EZB) einen weiteren Normalisierungsschritt vorgenommen, in dem sie eine kleine, aber wichtige rhetorische Anpassung vorgenommen hat, so Sascha Rehbein, CFA bei der Weberbank.Das seit 2016 bestehende Versprechen, in einem sich verschlechternden Umfeld ihr Anleihekaufprogramm wieder zu erhöhen, sei bei der letzten Sitzung aus dem Statement gelöscht worden. Somit habe die EZB einen weiteren Schritt vorgenommen, um ein zeitnahes Ende der Anleihekäufe, voraussichtlich gegen Jahresende, zu signalisieren.

