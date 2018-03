Der IT-Dienstleister Bechtle reitet weiterhin auf der Digitalisierungswelle. Im laufenden Jahr will der Konzern seinen Zielen wieder einen Schritt näher kommen, die er sich für Ende des Jahrzehnts gesteckt hat. Umsatz und Ergebnis sollen 2018 abermals deutlich zulegen, wie Konzernchef Thomas Olemotz am Freitag bei der Bilanzvorlage für 2017 in Stuttgart erklärte. "Der Jahresauftakt bestätigt unsere Einschätzungen", hieß es in einer Präsentation für Analysten.

Wie üblich zu dieser Zeit im Jahr gibt der Konzern zunächst einen qualitativen Ausblick, also ohne die Messlatte konkret festzulegen. An der Börse war die Reaktion der Anleger eher mau: Die Aktie gehörte gegen Mittag mit minus 1,21 Prozent bei 69,55 Euro zu den größten Verlierern im TecDax . Börsianer verwiesen auf ein etwas schwächer als erwartet ausgefallenes Ergebnis je Aktie für 2017. Erst im Januar hatte die Papiere bei 75,40 Euro allerdings eine Höchstmarke erklommen. Damit hatte sich ihr Wert seit Ende 2015 in etwa verfünffacht. Seither ging es um knapp 8 Prozent nach unten.

"Bechtle ist hervorragend aufgestellt, um auch im aktuellen Geschäftsjahr die aus der Vision 2020 abgeleiteten ambitionierten Ziele zu erreichen", sagte Olemotz, der seit 2009 an der Spitze des Unternehmens steht. Unter seiner Ägide ist Bechtle in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen.

Im Februar des vergangenen Jahres wurde Olemotz' Vertrag deshalb vorzeitig bis 2021 verlängert.

Bechtle bietet IT-Dienstleistungen an und vertreibt gleichzeitig Computerausrüstung - eine Kombination, mit der die Baden-Württemberger zum größten deutschen IT-Systemhaus herangewachsen sind. Laut den bereits vor zehn Jahren formulierten - und damals noch visionär anmutenden - Zielen will Bechtle bis 2020 seinen Umsatz auf 5 Milliarden Euro steigern und eine operative Marge von 5 Prozent erreichen. Hierzu soll auch die weitere Expansion ins Ausland beitragen. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen neben Deutschland auch Zukäufe in Österreich und der Schweiz getätigt.

2018 wollen die Neckarsulmer nun mit ihrem IT-Systemhaus stärker wachsen als der Markt, im Bereich E-Commerce Marktanteile hinzugewinnen und gleichzeitig das hohe Margenniveau halten. Das Unternehmen hat vor einigen Monaten eine neue Digitalplattform an den Start gebracht, auf der neben Hard- und Software auch Dienstleistungen des Konzerns vertrieben werden. Künftig wolle Bechtle das Unternehmen auch verstärkt im Geschäft mit Schulen mitmischen, kündigte Olemotz weiter an. Im vergangenen Jahr hatte der Konzern einen kleinen Spezialisten für diesen Bereich übernommen.

2017 stiegen Umsatz und Ergebnis prozentual zweistellig. Bei Erlösen von knapp 3,6 Milliarden Euro stand unter dem Strich ein Nachsteuergewinn von gut 114,6 Millionen Euro. Den Aktionären winkt nun die achte Dividendenerhöhung in Folge. Sie sollen eine um 20 Prozent auf 0,90 Euro erhöhte Ausschüttung erhalten. Für 2016 hatte Bechtle zwar 1,50 Euro je Anteilsschein ausgeschüttet, inzwischen hat das Unternehmen aber einen Aktiensplit durchgeführt./tav/stw/fba

ISIN DE0005158703

