Neue Geschichten mit und über Deutschlands wahrscheinlich bekannteste Glamour-Familie



- Montag, 19. März 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Ein großer Tag für Carmen: Die Powerfrau möchte auf Phuket ihr neues Musikvideo drehen. Neben Produzent und Regisseur sind sogar extra ihre Freunde angereist, um die Millionärin zu unterstützen. Zudem begeben sich Carmen und Robert auf eine Shoppingtour.



Auf Phuket steht bei den Geissens wieder einiges an. Carmen möchte ein Musikvideo zu ihrem neuesten Song aufnehmen. Nicht nur Produzent und Regisseur sind dafür angereist, sondern auch Freunde von Carmen und Robert, die die beiden vor Ort tatkräftig unterstützen möchten.



Familie Geiss begibt sich auf eine Shoppingtour. Die Millionäre möchten ihren eigenen Skulpturenpark um ein paar Objekte erweitern. Doch in dem riesigen Lager voller verrückter Metallskulpturen verliert man leicht den Überblick. Carmen ist schnell fündig geworden. Wird auch Robert das perfekte Stück finden?



