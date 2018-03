Hamburg (ots) -



"Das letzte Jahr pflegten wir meinen Vater zu Hause. Ich erlebte ihn bis zum letzten Atemzug. Das hat mich geprägt." Mit dem Magazin GEO (Nr. 4/2018, jetzt im Handel) sprach Fernsehmoderator Jörg Pilawa erstmals über den Tod seines Vaters. Sein Vater habe die eigenen Wünsche und Träume aufgeschoben: "Er ging früh in Rente, ist dann aber krank geworden. Er hatte keine Chance, seine Träume zu verwirklichen." Die Erfahrung mit dem Tod seines Vaters brachte den Fernsehmoderator seiner eigenen Familie näher: "2006 hatte ich die erfolgreichste Fernsehsendung am Vorabend, ich verdiente gut. Dann zog ich mich raus. Neun Monate reiste ich mit meiner Familie um die Welt. Das hat uns eng zusammengebracht. Diese Entscheidung hätte ich nicht getroffen, wenn ich das Sterben meines Vaters nicht miterlebt hätte."



Neben Jörg Pilawa erzählen in GEO auch Schauspielerin Jasmin Wagner, Moderator Jürgen Domian und Gastronom Christian Rach, wie ihnen das Nachdenken über den eigenen Tod geholfen hat, ein erfülltes Leben zu führen.



Der vollständige Artikel ist in der aktuellen Ausgabe von GEO zu finden (Titelthema: "Das erfüllte Leben - und warum Nachdenken über den Tod dafür so wichtig ist").



