Für das, was sie leisten, sind die Boni vieler Manager zu hoch, meint Ernst Fehr. Der Ökonom erklärt, wie ein gut gemachtes Vergütungssystem aussehen sollte und warum eine gesetzliche Obergrenze sinnlos ist.

Herr Fehr, Sie erforschen seit vielen Jahren ob und wie Millionenboni für Manager wirken. Funktioniert die monetäre Motivation für die obersten Entscheider denn überhaupt?In einem gut gemachten variablen Vergütungssystem sind Bonuszahlungen gerade für das Top-Management sehr sinnvoll. Das Problem sind nicht die Boni an sich, sondern die Tatsache, dass sie oft falsch konstruiert sind.

Wie sähe denn ein gut gemachtes Vergütungssystem aus?Die Theorie der variablen Vergütung ist einfach: Manager sollen dann mehr verdienen, wenn sie durch ihre eigene Leistung das Unternehmen nachweislich vorangebracht haben. Wenn eine Leistungsvariation zu einer Gehaltsvariation führt, dann wirkt ein Bonussystem positiv.

Wird das in der Praxis so umgesetzt?Nein, die Empirie widerlegt das schon auf Branchenebene. Wenn es einer Branche gut geht, steigen für ihre Manager die Gehälter. Geht es ihr schlecht, sinken sie aber häufig nicht, sondern sie stagnieren. In einer aktuellen Studie meines Beratungsunternehmens FehrAdvice konnten wir auch für die Unternehmen im Deutschen Aktienindex zeigen, dass es in rund 60 Prozent der Unternehmen keinen Zusammenhang zwischen Performance und Bonus gibt.

Woran liegt das?Vor allem daran, dass die Bonuszahlungen an falsche Leistungsindikatoren geknüpft sind. Die Kriterien, warum jemand mehr oder weniger verdienen soll, sind selten objektiv und oft leicht manipulierbar.

Manche Unternehmen machen die Bezahlung ihrer Manager etwa abhängig von der Entwicklung des Aktienkurses. Die Logik dahinter scheint einleuchtend: Macht ein Vorstand gute Arbeit, steigt der Wert des Unternehmens an der Börse und damit der Bonus.Der Aktienkurs ist aber auch abhängig von vielen Dingen, die nichts mit der Leistung ...

