Zum ersten Mal in ihrer Geschichte ernennt die SWR Big Band einen Artist in Residence: den schwedischen Jazz-Saxophonisten, Flötisten, Komponisten und Arrangeur Magnus Lindgren. Zu erleben sind die Musiker beim vierten Heimspiel-Konzert der Big Band am kommenden Sonntag, 18. März 2018 um 18.30 Uhr in der Phoenixhalle des Römerkastells Stuttgart.



Ansteckend und inspirierend



Die Zusammenarbeit der SWR Big Band mit dem 43-Jährigen ist auf drei Jahre angelegt. Ziel ist es, neue Formen und Genres im Big-Band-Bereich auszuprobieren und gemeinsame Projekte weiterzuentwickeln. Hans-Peter Zachary, SWR Big Band-Manager: "Wir freuen uns sehr, einen der profiliertesten Musiker Europas längerfristig an uns zu binden. Sein Verständnis und seine Leidenschaft für Musik und Big-Band-Musik sind ansteckend und inspirierend und darüber hinaus hat sich in der bisherigen Zusammenarbeit zwischenmenschlich eine besondere Chemie zur Band entwickelt, was uns als Ensemble ebenfalls sehr wichtig ist."



Artist in Residence Magnus Lindgren



Lindgren gewann mit seinem Big-Band-Debut im Jahr 2001 den schwedischen Grammy. Sechs Jahre davor war er bereits mit Herbie Hancock auf Europa-Tournee. Jüngste Ehrung für ihn ist der Litteris et Artibus Award des schwedischen Königspaars, in dessen Folge er bei der Nobelpreis-Zeremonie 2016 auftrat. Lindgren gehört seit mehr als einem Jahrzehnt zu den international erfolgreichen Musikern Schwedens, leitete Projekte mit US-Star Gregory Porter, Hubert Laws, Ira Coleman oder Nicola Conte und tritt mit Künstlern wie Till Brönner, Nils Landgren, Hugo Candelario, Rigmor Gustafsson, Torsten Goods oder Ida Sand auf. Bei seinem jüngsten Solo-Projekt "Stockholm Underground", das beim renommierten Plattenlabel ACT 2017 auf CD erschien, widmet sich Lindgren dem Flötenspiel. Dafür wurde er dieses Jahr für den Echo Jazz als bester Holzbläser / Woodwinds nominiert. Die erste Zusammenarbeit mit der SWR Big Band entstand im Sommer 2016. Lindgren leitete die Fernseh- und CD-Produktion "Lights on" mit der amerikanischen Gitarren-Legende Larry Carlton als Musical-Director und schrieb viele der Arrangements.



Die Heimspiel-Konzertreihe im Big-Band-Wohnzimmer Am kommenden Sonntag tritt Lindgren nun zum ersten Mal als Artist in Residence mit der SWR Big Band auf. In lockerer und intimer Atmosphäre sind unter anderem mehrere Arrangement-Uraufführungen zu hören. Auf gemütlichen Sesseln und Sofas kommt das Publikum der Band, die auf kleinen Podesten statt auf einer großen Bühne spielt, sehr nahe. Nach dem Konzert kann man bei Swingmusik mit den Bandmitgliedern ins Gespräch kommen, tanzen und den Abend entspannt ausklingen lassen.



Ein ganz eigener Sound



Die SWR Big Band gilt als eine der international besten Big Bands. Vier Mal wurde sie bisher für den Grammy, den wichtigsten Musikpreis der Welt, nominiert und erhielt den Jazz Award in Gold. Die 17 Musiker überzeugen mit ihrem ganz eigenen Sound, für den es nicht nur einiges an Können, sondern auch die richtige Chemie und vor allem Spielfreude braucht. Ob Swing oder Jazz, allein oder mit international renommierten Solisten, der Spaß kommt bei der SWR Big Band nicht zu kurz.



SWR Classic



Unter SWR Classic vereint der Südwestrundfunk einen wesentlichen Teil seines traditionell umfangreichen Engagements für die klassische Musik im weiteren Sinne. Dazu gehören das SWR Symphonieorchester, das SWR Vokalensemble, das SWR Experimentalstudio, die SWR Big Band, die Schwetzinger SWR Festspiele, die Donaueschinger Musiktage, das Festival Rhein Vokal und die Deutsche Radiophilharmonie (in Kooperation mit dem Saarländischen Rundfunk). Unter dem Motto "Klangvielfalt erleben" reicht so das Spektrum von Barockmusik bis zur zeitgenössischen Avantgarde, von Chormusik und Sinfonik über Jazz und Swing bis zur Live-Elektronik. Das Online-Portal SWRClassic.de bietet Musikfreunden dazu aktuelle Informationen und Beiträge, Videoclips, die Angebote der SWR Musikvermittlung, Konzertkarten, Programmhefte zum Download und vieles mehr. Konzerte der Orchester, Ensembles und Festivals des SWR sind dort auch als Livestream oder als Videostream on demand zu erleben.



Konzertkarten gibt es noch an der Abendkasse ab 17.30 Uhr



