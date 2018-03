Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nach einem etwas schwächeren Beginn die Vorzeichen gewechselt und gewinnt zur Mittagszeit leicht an Wert. Getragen wird die Aufwärtsbewegung, die den SMI am Tag des "grossen Optionsverfalls" nahe an die Marke von 8'900 Punkten heranführt, von den Banken und den Schwergewichten Novartis und Nestlé. Demgegenüber rutschen die Papiere des Reisedetailhändlers Dufry weiter ab.

Die Börse bleibe ein "politisches Minenfeld", warnt ein Händler. Grund zur Sorge biete in erster Linie der von den USA angefachte und weltweit drohende Handelskrieg. Vor diesem Hintergrund würden sich die Anleger im Vorfeld des Wochenendes nicht aus dem Fenster lehnen. Die Börsianer warten überdies gespannt auf frische Konjunkturdaten am Nachmittag aus den USA. Im Fokus stehen die von der Universität Michigan gewonnenen Angaben zum Konsumentenvertrauen. Aber auch die Februar-Daten zur Industrieproduktion und zu den Baugenehmigungen werden von Händlern als wichtig eingestuft.

Der Swiss Market Index (SMI) steigt bis 12 Uhr um 0,16% auf 8'893,49 Punkte und liegt damit im Wochenvergleich mit 0,4% im Minus. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt am Berichtstag 0,13% auf 1'461,88 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,04% auf 10'359,55 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln notiert je die Hälfte im Minus ...

