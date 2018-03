Die Deutsche Bank schreibt 2017 einen Verlust von 735 Millionen Euro nach Steuern - und zahlt gleichzeitig an die Mitarbeiter Boni in einer Höhe von 2,2 Milliarden Euro. Wie geht das zusammen? Ist die Deutsche Bank nun etwa eine Beschäftigungsgesellschaft für Banker und keine Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht? Als Aktionär (ich bin ein kleiner) hat man bei all diesen Varianten kein sonderlich gutes Gefühl, um es mal vorsichtig auszudrücken. Einstweilen bleibt die Deutsche Bank-Aktie im langfristigen Abwärtstrend. Wer von einem möglichen Seitwärtstrend der Deuschen Bank-Aktie profitiert möchte, könnte das mit einem Discount-Zertifikat tun. Beispiel: HW3H3U. Mit diesem Papier ist eine maximale Rendite von 8,8 Prozent möglich ...

