Kötz (ots) - Informationen unter http://www.alko-tech.com/de/rueckruf-kupplungskugel-k50



Die AL-KO Fahrzeugtechnik teilt mit, dass bei der Kupplungskugel K50 (AL-KO Ref. 1275100) ein potentielles Produktrisiko festgestellt worden ist. Es besteht die Gefahr einer Zugtrennung durch einen Bruch der Kupplungskugel, wenn diese für einen D-Wert höher als 17,2 eingesetzt wird. Konkret bedeutet das: Personenkraftwagen bis 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse sind generell nicht betroffen. Bei Fahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse größer als 3,5 Tonnen muss der D-Wert nach folgender Formel berechnet werden:



T x R Derf = g T + R



Derf: erforderliche D-Wert in Kilonewton (kN) T: technisch zulässige Gesamtmasse des Zugfahrzeuges in Tonnen (t) R: technisch zulässige Gesamtmasse des Anhängers in Tonnen (t) G: Erdbeschleunigung (9,81 m/s2)



T und R sind den Fahrzeugpapieren des Zugfahrzeuges mit der Kupplungskugel K50 zu entnehmen. (Zulassungsbescheinigung Teil 1 / Fahrzeugschein). Es sind die eingetragenen Gewichte / Massen aus den Fahrzeugpapieren des Zugfahrzeuges ausschlaggebend. Eventuell geringere tatsächliche Massen des betroffenen Gespanns sind bei der Betrachtung nicht relevant!



Sollte der sich daraus ergebende Wert Derf größer als 17,2 sein, muss die Kupplungskugel abgebaut werden.



Aufgrund der Feststellungen und zur Vermeidung jeglichen Unfall-Risikos werden Händler aufgefordert, sofort den Verkauf und/oder die Montage dieser Produkte einzustellen und mit AL-KO Fahrzeugtechnik Kontakt aufzunehmen. Die Kontaktmöglichkeiten in Europa sowie weitere Informationen sind unter http://www.alko-tech.com/de/rueckruf-kupplungskugel-k50 zu finden.



Kunden, deren Fahrzeuge vom Rückruf anhand der oben beschriebenen Kriterien betroffen sind, treten bitte mit AL-KO Fahrzeugtechnik mittels E-Mail K50@alko-tech.com, Fax an +49 8221 / 97 - 8612 oder telefonisch 0800 255 6000 (kostenfrei innerhalb Deutschland) in Kontakt, um das weitere Vorgehen abzustimmen.



OTS: ALOIS KOBER GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/101240 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_101240.rss2



Pressekontakt: ALOIS KOBER GMBH Thomas Lützel Ichenhauser Str.14 89359 Kötz Fon: +498221 97-8239 Mobil: +491709252099 thomas.luetzel@alko-tech.com



Presseagentur kiecom GmbH Michael Schneider Rosental 10 80331 München



Fon: +49892323620 schneider@kiecom.de