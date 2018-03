München (ots) - Die Business- und IT-Beratung Q_PERIOR zählt erneut zu den 100 besten Arbeitgebern Deutschlands. Bei der Preisverleihung gestern Abend in Berlin erhielt das Beratungsunternehmen bereits zum sechsten Mal die begehrte Auszeichnung "Great Place to Work".



"Wir freuen uns sehr, dass wir einen tollen 11. Platz erreicht haben und bedanken uns herzlich bei unseren Mitarbeitern für diese Auszeichnung, die für uns sowohl Anerkennung als auch Ansporn ist", sagt Karsten Höppner, CEO von Q_PERIOR. "Zum einen bestätigen uns die positiven Bewertungen unserer Mitarbeiter, dass unsere werteorientierte Unternehmenskultur wirklich gelebt wird und ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Zum anderen attestiert es uns, dass es sehr wichtig ist, auch weiterhin in unsere Mitarbeiter zu investieren und die Arbeitsplatzkultur stetig zu verbessern." Besonders positiv wurden bei der anonymen Mitarbeiterbefragung die Aspekte "Weiterbildung und Entwicklung", "Anerkennung der Arbeitsleistung", "Glaubwürdigkeit" und "Teamgeist" bewertet. So bestätigten 95 Prozent der befragten Mitarbeiter Q_PERIOR eine freundliche Arbeitsatmosphäre. Aber auch Aussagen wie "Vertrauen ohne Kontrolle", "Eigenverantwortung" oder "Ehrliche Geschäftspraktiken" erreichten Zustimmungswerte von 90 Prozent und mehr. "Wir freuen uns außerordentlich über das sehr positive Feedback unserer Mitarbeiter. Doch bei aller Freude über die Auszeichnung werden wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Themen wie der stetige Ausbau unserer Weiterentwicklungsmaßnahmen, innovative Projekte und eine klare Verankerung unserer Unternehmenswerte persönlich, vorausschauend und energiegeladen im Arbeitsalltag stehen auch weiterhin auf unserer Agenda. So können wir unser starkes Wachstum unterstützen, unsere Unternehmenskultur nachhaltig stärken und unsere Kunden und Mitarbeiter erfolgreich machen", betont Markus Mann, Head of Human Relations bei Q_PERIOR.



An der Benchmark-Untersuchung zum Thema Qualität und Attraktivität der Arbeitsplatzkultur des unabhängigen Forschungs- und Beratungsinstituts Great Place to Work® nahmen in diesem Jahr über 700 Unternehmen teil. Alle Preisträger waren gestern Abend zur Verleihung des Gütesiegels nach Berlin eingeladen.



Zum Unternehmen:



Q_PERIOR ist eine inhabergeführte Business- und IT-Beratung mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Österreich, England, USA, Kanada und Bosnien-Herzegowina. Q_PERIOR unterstützt Großunternehmen und große Mittelstandsunternehmen mit integrierter Fach- und IT-Kompetenz. Neben der Spezialisierung auf die Branchen Versicherungen, Banken, Touristik, Transport & Logistik, Automotive, Energie & Industrie und öffentlicher Sektor bietet Q_PERIOR ein branchenübergreifendes Beratungsspektrum in den Bereichen Audit & Risk, Business Intelligence, Finanzen & Controlling, Kundenmanagement, Projekt- & Implementierungsmanagement, Strategisches IT-Management, Supply Chain Management und Technologie. Über alle Bereiche hinweg setzt Q_PERIOR erfolgreich Projekte um, die Unternehmen in Zeiten der Digitalen Transformation wettbewerbsfähiger machen.



Kunden (Auswahl):



A1, Allianz, Audi, Basler Versicherung, BMW, Brau Union, Commerzbank, DEVK, DZ Bank, EnBW, ERGO, Generali, Helvetia, Hannover Rück, Infineon Technologies, Linde, MAN, Max-Planck-Gesellschaft, Merkur Versicherung, Paysafe Card, Provinzial NordWest, Saubermacher, Siemens, Schweizerische Bundesbahnen (SBB), Die Schweizerische Post, Swisscom, Swiss Re, Talanx, Twinformatics, Verbund, Vienna Insurance Group, Volkswagen, Wüstenrot & Württembergische



