Wien - Sovcombank (Ba3/BB-/BB-), eine Top-15 Bank in Russland, gab bekannt, ihren Anteil an der RosEvroBank (n.v./BB-/BB-) von den momentanen 45% auf mindestens 80% aufstocken zu wollen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dabei würde ein neues Institut mit einer Gesamtaktiva von rund RUB (Russischer Rubel) 900 Mrd. (USD 16 Mrd.) und Eigenmitteln von RUB 78 Mrd. (USD 1,4 Mrd.) entstehen (nach lokalem GAAP). Die fusionierte Bank würde sich dementsprechend auf Rang 3 der russischen Privatbanken - nach Alfa-Bank und Credit Bank of Moscow - einreihen. Sovcombank habe bereits einen ersten Eurobond überlegt, aber stattdessen lokale USD Anleihen im AT1/AT2 Format im Gesamtvolumen von USD 250 Mio. (März 2018) gebracht. Folgend den obigen Nachrichten, sei die Gruppe ein potenzieller Kandidat für weitere Primärmarktätigkeit. (News vom 15.03.2018) (16.03.2018/alc/n/a)

