Nathalie Volk und Frank Otto sprechen im "Nachtcafé" über ihre Verlobung / Freitag, 16. März 2018, 22 Uhr, SWR Fernsehen



Model Nathalie Volk (21) und Medienunternehmer Frank Otto (60) sind aufgrund ihres großen Altersunterschiedes ein ungleiches Paar, das oftmals die Blicke auf sich zieht. Im "Nachtcafé: Die Blicke der Anderen" gab das Paar nun seine Verlobung bekannt: "Wie es bei uns weitergeht? Das kann ich sagen: Er hat mich jetzt gefragt - und ich habe 'Ja' gesagt. Vielleicht ist der Ring, den ich heute trage, bereits unser Verlobungsring". Zu sehen im "Nachtcafé: Die Blicke der Anderen", am 16. März, 22 Uhr im SWR Fernsehen.



Nathalie Volk: "Ich habe mich nicht sofort in ihn verliebt" Nathalie Volk, die einem breiten Publikum durch eine Model-Castingshow bekannt wurde, lernte ihren zukünftigen Partner im Alter von 18 Jahren bei einer Charity-Veranstaltung kennen. Die beiden tauschten Handynummern aus. Das Model erinnert sich: "Ich habe mich nicht sofort in ihn verliebt." Die Angst vor einer Enttäuschung war Nathalie Volk anfänglich groß: "Die Jungs, die ich vorher kannte, waren oft fies zu mir - er war aber immer nett, hat mir Blumen geschenkt und mich zum Essen eingeladen. So habe ich mich ganz langsam verliebt."



Frank Otto: "Was die Blicke der Anderen angeht, bin ich scheinresistent" Medienunternehmer Frank Otto war direkt fasziniert von dem 18-jährigen Model - kannte das Alter seiner zukünftigen Partnerin zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht: "Als ich es wusste, habe ich ehrlich gesagt nicht darüber nachgedacht. Aber aus meinem Umfeld bekomme ich eigentlich nur freundliche Reaktionen." Negative Kommentare beschäftigen ihn nicht - vielmehr machte er sich zu Beginn der Beziehung Gedanken um das erste Treffen mit Nathalie Volks Mutter: "Als ich dann ihre Mutter kennengelernt habe, die 13 Jahre jünger ist als ich, war es eigentlich wie immer: Ich war aufgeregt und habe versucht, einen guten Eindruck zu machen. Das hat eigentlich auch gleich ganz gut geklappt."



"Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.



