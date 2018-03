Schwäbisch Gmünd (ots) -



Wichtige Änderung: Bitte beachten Sie, dass Teilnahme an dem Gewinnspiel nur durch ein Foto mit dem roten Hasen in einem teilnehmenden Store möglich ist und nicht wie ursprünglich angegeben auch durch den mobilen roten Hasen.



Pünktlich zu Ostern sind bei Schleich die roten Hasen los! Jeder, der den überdimensionalen roten Hasen auf seiner Städtetour durch Berlin und München trifft und ein Bild mit ihm macht, kann sich über eine kleine Überraschung freuen. Zudem versteckt sich deutschlandweit in den Schleich-Regalen vieler Spielwarenläden eine Mini-Version des "Red Rabbit". Wer diesen dort entdeckt, muss ebenfalls nur ein freches Hasen-Selfie machen und auf der Schleich Facebook Seite hochladen - und kann so tolle Preise gewinnen.



Dieses Jahr veranstaltet der Spielwarenhersteller Schleich unter dem Motto "Red Rabbit - finde den roten Hasen" eine tolle Oster-Gewinnspiel-Aktion: In den Schleich-Regalen der teilnehmenden Händler in zahlreichen Städten versteckt sich im Zeitraum vom 14. März bis zum 29. März ein kleiner roter Schleich Hase, den es zu entdecken gilt.



Zudem hoppelt Meister Lampe im Großformat am 19. März auch durch Berlin Mitte sowie am 23. März durch die Münchner Innenstadt. Der über ein Meter große rote Hase freut sich schon sehr darauf, dass Schleich Fans ihn an diesen beiden Tagen aufspüren, um ein gemeinsames Foto zu machen - außerdem darf sich jeder erfolgreiche "Selfie-Jäger" auch noch über eine kleine Überraschung freuen.



Mitmachen und tolle Preise gewinnen



Um an dem Oster-Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Schleich Fans mit der kleinen Figur bei einem der teilnehmenden Händler* ein Foto von sich und dem Hasen machen und dieses auf der Schleich Facebook-Seite (www.facebook.com/SchleichDE) hochladen. Jeweils am 17., 20., 23., 26. und 29. März werden jeweils vier witzige Gewinner-Selfies ausgelost und in den Kommentaren der Schleich Facebook Seite bekanntgegeben - sowie mit einer privaten Nachricht benachrichtigt. Unter allen eingereichten Bildern verlost Schleich 20 Überraschungspakete im Gesamtwert von 1.200 Euro - ein ideales Oster-Geschenk für alle Schleich-Fans.



Die Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel sind unter www.schleich-s.de/promotion/ nachzulesen.



*Teilnehmende Händler in München und Berlin:



- V-Markt München: Balanstraße 50, 81541 München - V-Markt München 2: Maria-Probst-Str. 6, 80939 München, - Kölle-Zoo GmbH&Co.KG: Stockacher Strasse 5, 81243 München, - "TOYS""R""US GmbH": Helene Wessel Bogen 30, 80939 München - Mall Ralf: Stadelheimer Str. 41, 81549 München



- Manita Spielzeugcafe: Scharnweberstr. 24, 12587 Berlin - Hallen am Borsigturm: Am Borsigturm 2, 13507 Berlin, - Werken Spielen Schenken GmbH & Co: Am U-Bhf. Schlosstrasse, 12163 Berlin - Kinderparadies: Marzahner Promenade 1a, 12679 Berlin -"TOYS""R""US GmbH": Wilhelmstr. Ecke Voßstr., 10117 Berlin-Mitte - "TOYS""R""US GmbH": Karl-Marx-Str. 255, 12057 Berlin-Neukölln - "TOYS""R""US GmbH": Walther-Schreiber-Platz 1, 12161 Berlin - "TOYS""R""US GmbH": Miraustr. 48, 13509 Berlin - "TOYS""R""US GmbH": Landsberger Chaussee 17, 16356 Berlin-Eiche



Hier finden Sie eine Übersicht aller teilnehmenden Händler in Deutschland: http://www.schleich-s.com/promotion/de_DE.htmlmerchants



