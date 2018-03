DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation im Euroraum niedriger als bisher angenommen

Der Preisdruck in der Eurozone ist im Februar niedriger gewesen als bisher angenommen. Wie Eurostat in zweiter Veröffentlichung mitteilte, lag der Harmonisierte Verbraucherpreisindex um nur 1,1 (Januar: 1,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. In erster Veröffentlichung war eine Inflationsrate von 1,2 Prozent gemeldet worden. Die Inflation im Euroraum ist seit Dezember 2017 rückläufig. der monatliche Preisanstieg von 0,2 Prozent wurde bestätigt. Die so genannte Kernteuerung, die die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak ausklammert, verharrte wie in erster Veröffentlichung gemeldet bei 1,0 Prozent. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Kernverbraucherpreise um 0,4 Prozent.

Anstieg der Euroraum-Arbeitskosten verlangsamt sich weiter

Der Anstieg der Arbeitskosten im Euroraum hat sich weiter verlangsamt. Laut Eurostat lag der nominale Arbeitskostenindex im vierten Quartal 2017 um 1,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Im dritten Quartal waren es 1,6 Prozent gewesen und im zweiten Quartal 1,9 Prozent. Dahinter stand ein Anstieg der Lohnkosten um 1,7 (zuvor: 1,6) Prozent und ein Anstieg der Lohnnebenkosten um 1,0 (1,5) Prozent.

Österreichs Wirtschaft behält strammes Wachstum bei

Das Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) zeichnet ein sehr optimistisches Bild der Konjunktur in der Alpenrepublik. Danach dürfte sich das Wachstum in diesem Jahr auf 3,2 Prozent von 2,9 Prozent 2017 beschleunigen. Im kommenden Jahr dürfte es sich dann auf 2,2 Prozent etwas verlangsamen.

Seehofer: "Der Islam gehört nicht zu Deutschland"

Der neue Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat den Satz "Der Islam gehört zu Deutschland" als falsch bezeichnet und damit Kritik von den Grünen geerntet. "Nein. Der Islam gehört nicht zu Deutschland", sagte Seehofer der Bild-Zeitung. Deutschland sei durch das Christentum geprägt, dazu gehörten der freie Sonntag, kirchliche Feiertage und Rituale wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten, sagte Seehofer. "Die bei uns lebenden Muslime gehören aber selbstverständlich zu Deutschland", fügte er hinzu. Dies bedeute jedoch nicht, "dass wir deswegen aus falscher Rücksichtnahme unsere landestypischen Traditionen und Gebräuche aufgeben".

Für Kanzlerin Merkel gehört der Islam zu Deutschland

Für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gehört auch der Islam zu Deutschland. Das hat ihr Sprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin bekräftigt. Die historische Prägung Deutschlands sei "natürlich eine christliche, eine jüdische", sagte er. Aber inzwischen lebten in Deutschland Millionen von Muslimen.

SPD geht auf Distanz zu Seehefors Islam-Äußerung

Die SPD ist zu der Aussage von Innenminister Horst Seehofer (CSU) auf Distanz gegangen, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka sagte der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung, anstatt "uralte Debatten aufzuwärmen", solle sich Seehofer "um die wirklich wichtigen innenpolitischen Themen in seinem Haus kümmern und die Ärmel hochkrempeln".

Linke wirft Seehofer nach Äußerungen zum Islam "Zugeständnis an die AfD" vor

Die Linke hat Innenminister Horst Seehofer (CSU) aufgrund seiner Äußerungen zum Islam "ein Zugeständnis an die AfD" vorgeworfen. "So ein Innenminister gehört nicht zu einem religiös und weltanschaulich vielfältigem Land", erklärte die religionspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Christine Buchholz, am Freitag. "Seehofer befeuert eine Scheindebatte, wenn er fordert, nicht aus falscher Rücksichtnahme 'unsere landestypischen Traditionen und Gebräuche aufzugeben'."

FDP-Chef Lindner findet die von Seehofer angestoßene Islam-Debatte "überflüssig"

FDP-Chef Christian Lindner hat die von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) neu angeheizte Debatte über die Zugehörigkeit des Islam zu Deutschland als "überflüssig" kritisiert. "Weder verlangt irgendwer die Übernahme islamischer Sitten, noch ist das Christentum Staatsreligion", sagte Lindner der Rheinischen Post. "Diese Debatte lenkt ab und ist überflüssig."

AfD-Politiker Poggenburg begrüßt Seehofers Äußerungen zum Islam

Die AfD hat die Äußerung des neuen Bundesinnenministers Horst Seehofer (CSU) begrüßt, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. "Diese Botschaft hat Horst Seehofer wortwörtlich unserem Grundsatzprogramm entnommen", sagte der zum rechten Flügel der AfD gehörende André Poggenburg aus Sachsen-Anhalt am Freitag. "Natürlich gehört der Islam nicht zu Deutschland, im Gegensatz zu gut integrierten und rechtstreuen Muslimen in unserem Land."

Merkel gibt Mittwoch Regierungserklärung ab

Nach dem Start der neuen Regierung wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch kommender Woche eine Regierungserklärung abgeben. Das geht aus der vom Bundestag veröffentlichten Tagesordnung für die Sitzung hervor. Demnach ist Merkels Rede gegen 12.50 Uhr eingeplant.

Klimmt bringt Maas als SPD-Kanzlerkandidaten ins Gespräch

Der neue Bundesaußenminister Heiko Maas hat nach Ansicht des früheren saarländischen Ministerpräsidenten Reinhard Klimmt (beide SPD) das Potenzial für eine Kanzlerkandidatur in seiner Partei. "Wenn ich das Angebot sehe, was wir sonst noch in der SPD haben, ist er mit Sicherheit ganz vorne unter denen, die für eine Kanzlerkandidatur grundsätzlich infrage kommen", sagte der einstige Förderer von Maas der Funke Mediengruppe. "Sein Weg muss im Auswärtigen Amt noch nicht zu Ende sein."

CSU-Politiker Söder zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt

Der CSU-Politiker Markus Söder ist neuer bayerischer Ministerpräsident. Der 51-Jährige erhielt bei seiner Wahl im bayerischen Landtag am Freitag 99 von 169 abgegebenen Stimmen und damit deutlich die absolute Mehrheit, wie Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) in München sagte. Söder wird damit Nachfolger von Horst Seehofer, der als Bundesinnenminister nach Berlin wechselte.

CSU legt in Umfrage zu - aber keine absolute Mehrheit mehr

Mit der Amtsübernahme des neuen bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder steigt seine CSU in der Wählergunst. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die Augsburger Allgemeine kommt die CSU auf 41,4 Prozent. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als in der Umfrage vom Februar. Damit würde die Partei die absolute Mehrheit verlieren und wäre auf einen Koalitionspartner angewiesen.

Merkel reist am Montag nach Polen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am Montag zu ihrem Antrittsbesuch nach Polen. In Warschau soll sie gegen 18.00 Uhr von dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki mit militärischen Ehren empfangen werden, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag mitteilte. "Bei einem anschließenden Gespräch werden Fragen der bilateralen Beziehungen sowie europa- und außenpolitische Themen erörtert."

Prozess gegen mutmaßlichen IS-Sympathisanten in Frankfurt am Main begonnen

Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat am Freitag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Sympathisanten der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) begonnen. Dem früheren Doktoranden der Technischen Universität Darmstadt wird vorgeworfen, im sozialen Netzwerk Facebook in Videos und einem Kommentar für den IS geworben zu haben.

Korrupter Berliner Polizist soll für Drogenhändler gearbeitet haben

Ermittler des Berliner Landeskriminalamts (LKA) sind am Freitagmorgen gegen einen Ring von Drogenhändlern und einen mutmaßlich korrupten Polizeibeamten vorgegangen. Der 39-jährige Polizist sei verdächtig, vier mit Betäubungsmitteln handelnde Gaststättenbetreiber gegen Bezahlung vor möglichen Kontrollen gewarnt zu haben, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft mit. Der Beamte und zwei weitere Verdächtige seien verhaftet und insgesamt 14 Objekte durchsucht worden.

Israelischer Minister: Netanjahu muss bei Anklage zurücktreten

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu muss nach Einschätzung von Finanzminister Mosche Kachlon im Falle einer Anklage zurücktreten. Andernfalls würden die Koalitionspartner die Regierungszusammenarbeit aufkündigen, sagte Kachlon am Donnerstagabend dem israelischen Fernsehsender Channel 2. "Wenn gegen den Ministerpräsidenten ein Prozess eröffnet wird, kann er seine Funktionen nicht mehr ausüben", sagte der Minister. "Er wird gehen, oder es werden die anderen Parteien sein, die gehen.

Russland, Iran und Türkei beraten in Astana über Syrien-Konflikt

Im kasachischen Astana sind am Freitag die Außenminister Russlands, des Iran und der Türkei zu Beratungen über den Syrienkonflikt zusammengekommen. "Millionen Syrer schauen in Richtung Astana", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow zu Beginn des Treffens.

US-Verteidigungsminister wirft Iran Einmischung in Wahlkampf im Irak vor

US-Verteidigungsminister Jim Mattis hat dem Iran eine Einmischung in den Wahlkampf im Irak vorgeworfen. "Der Iran versucht, die irakischen Wahlen mit Geld zu beeinflussen", sagte Mattis am Donnerstag auf dem Rückweg einer Reise in den Oman, nach Afghanistan und Bahrain. Mit dem Geld sollten Kandidaten und Wählerstimmen beeinflusst werden. Ziel sei es, Wählerstimmen in Richtung proiranischer Kandidaten zu lenken.

Lawrow: Russland wird "natürlich" britische Diplomaten ausweisen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 16, 2018 08:30 ET (12:30 GMT)

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat bekräftigt, dass sein Land als Reaktion auf die Ausweisung russischer Diplomaten aus Großbritannien ebenfalls mit Ausweisungen reagieren werde. "Natürlich werden wir das machen", sagte Lawrow am Freitag im kasachischen Astana mit Blick auf die Ausweisung britischer Diplomaten aus Russland.

Putin ruft Russen zu Stimmabgabe bei Präsidentschaftswahl auf

Russlands Staatschef Wladimir Putin hat seine Landsleute in einer Fernsehansprache dazu aufgerufen, bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag ihre Stimme abzugeben. "Nutzen Sie Ihr Recht, über die Zukunft zu entscheiden", sagte Putin in einem in der Nacht zum Freitag auf dem Sender RT ausgestrahlten Video. Wer sich seiner Stimme enthalte, dessen Meinung werde bei "dieser wesentlichen und entscheidenden Wahl" nicht gezählt, erklärte er.

Hollande-Vertrauter soll neuer Sozialisten-Chef in Frankreich werden

Ein Vertrauter des früheren französischen Präsidenten François Hollande soll die am Boden liegenden Sozialisten wieder aufrichten. Der 49-jährige Olivier Faure geht als einziger Kandidat in die Wahl zum Parteivorsitz am 29. März, wie am Freitag in Paris bekannt wurde. Faure will den regierungskritischen linken Flügel der Sozialistischen Partei (PS) mit dem rechten aussöhnen, der Präsident Emmanuel Macron unterstützt.

Donald Trump Junior und seine Frau Vanessa wollen sich scheiden lassen

Donald Trump Junior, ältester Sohn des US-Präsidenten, und seine Frau Vanessa wollen sich scheiden lassen. Die Trump Organization bestätigte am Donnerstag entsprechende Medienberichte. "Nach zwölf Jahren Ehe haben wir beschlossen, uns zu trennen", erklärten die beiden 40-Jährigen in einer Mitteilung.

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2018 08:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.