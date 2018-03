Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.756,40 +0,03% +1,66% Euro-Stoxx-50 3.425,19 +0,32% -2,25% Stoxx-50 3.006,47 +0,34% -5,39% DAX 12.373,30 +0,22% -4,21% FTSE 7.155,22 +0,22% -7,13% CAC 5.271,22 +0,08% -0,78% Nikkei-225 21.676,51 -0,58% -4,78% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,14 +2

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,39 61,19 +0,3% 0,20 +1,6% Brent/ICE 65,22 65,12 +0,2% 0,10 -1,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.320,42 1.316,31 +0,3% +4,11 +1,4% Silber (Spot) 16,47 16,40 +0,4% +0,06 -2,8% Platin (Spot) 953,65 954,75 -0,1% -1,10 +2,6% Kupfer-Future 3,13 3,12 +0,4% +0,01 -5,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnet sich am Freitag eine kaum veränderte Eröffnung ab. Wegen zahlreicher politischer Unwägbarkeiten wollen die Anleger derzeit keine Risiken eingehen und halten sich bei Aktien zurück, wie Marktteilnehmer sagen. Gekauft würden stattdessen "sichere Häfen" wie Gold, Staatsanleihen oder die japanische Landeswährung Yen. Die Konjunkturdaten des Tages dürften in dieser Gemengelage wenig Beachtung finden, nachdem schon am Vortag solide Wirtschaftsdaten verpufft waren. Ein überzeugender Quartalsausweis verhilft der Aktie von Adobe im vorbörslichen Handel zum einem Plus von 4,5 Prozent. Der Softwarekonzern hat am Donnerstag nach Börsenschluss Zahlen zum ersten Geschäftsquartal vorgelegt, die über den Erwartungen von Analysten lagen. Der Kurs von Eastman Kodak springt um gut 11 Prozent nach oben. Zahlen und Ausblick des Unternehmens kommen gut an. Die Nike-Aktie zeigt sich zunächst unbeeindruckt von einer Personalie und legt um 0,3 Prozent zu. Der Sportartikel-Hersteller gab den Rücktritt von Markenchef Trevor Edwards bekannt. Edwards, der auch als potenzieller Nachfolger von CEO Mark Parker gehandelt wurde, habe sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt und werde sich im August aus dem Unternehmen zurückziehen, teilte Nike mit. In einem internen Memo an die Mitarbeiter erklärte Parker, es habe Beschwerden über das Verhalten von Edwards gegeben. Er nannte allerdings nicht die Art der Beschwerden. Ein Nike-Sprecher sagte, dass es keine Anschuldigungen gegen Edwards gab, und lehnte es ab, Details zu nennen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:00 DE/Deutsche Börse AG, Jahresfinanzbericht

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 13:30 Baubeginne/-genehmigungen Februar Baubeginne PROGNOSE: -3,8% gg Vm zuvor: +9,7% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -5,7% gg Vm zuvor: +7,4% gg Vm 14:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar Industrieproduktion PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,7% zuvor: 77,5% 15:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan März (1. Umfrage) PROGNOSE: 99,0 zuvor: 99,7

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Der Große Verfallstag ist bislang ruhig verlaufen. Technische Probleme im deutschen Aktien- und Terminhandel sind mittlerweile behoben. Das Börsendebüt der Siemens-Tochter Healthineers läuft derweil famos. Schon der erste Kurs von 29,10 Euro lag deutlich über dem Ausgabepreis von 28 Euro.Aktuell werden Healthineers mit 29,93 Euro gehandelt. Altice (+3,1 Prozent) hat mit ihren Geschäftszahlen positiv überrascht. Bechtle verlieren nach Vorlage endgüliter Quartalszahlen 2,3 Prozent. Der Ausblick wird als zu vage bemängelt. Als leicht belastend für die Linde-Aktie (-1,5 Prozent) beurteilen Händler, dass die EU-Kommission die Prüfung der Fusion mit Praxair unterbrochen hat. Die Kommission wartet auf weitere Unterlagen zur Fusion. Bayer verlieren 0,1 Prozent - am Vortag hatte Bloomberg berichtet, dass die US-Wettbewerbsbehörden der Fusion mit Monsanto kritisch gegenüber stehen sollen. In der dritten Reihe geben Borussia Dortmund mit dem Ausscheiden aus der Europaliga um 1,7 Prozent nach. Allerdings war der Kurs schon nach der Hinspielniederlage gegen Salzburg deutlich gefallen. Bei den Umstufungen stehen erneut Adidas im Blick. Goldman Sachs hat das Kursziel auf 225 von 215 Euro erhöht. Der Kurs steigt um 0,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:46 Uhr Do, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,2325 +0,15% 1,2318 1,2323 +2,6% EUR/JPY 130,26 -0,42% 130,46 130,71 -3,7% EUR/CHF 1,1707 -0,03% 1,1697 1,1703 -0,0% EUR/GBP 0,8825 -0,05% 0,8832 1,1318 -0,7% USD/JPY 105,71 -0,55% 105,91 106,07 -6,2% GBP/USD 1,3969 +0,22% 1,3947 1,3947 +3,4% Bitcoin BTC/USD 8.249,35 -1,2% 8.282,14 8.118,80 -39,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend mit Abgaben haben die Aktienmärkte in Asien am Freitag eine volatile Woche beendet. Weiterhin hatten die geopolitischen Entwicklungen die Börsen fest im Griff. Neben den jüngsten protektionistischen Entscheidungen der US-Regierung spitzt sich auch die Lage mit Russland zu. Nun haben auch die USA Sanktionen gegen Russland angekündigt. Hintergrund ist hier allerdings die mutmaßliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf 2016. Anleger flüchteten in den als "sicherer Hafen" geltenden Yen, was in Tokio vor allem die Export-Werte ins Minus drückte. Der Goldpreis zeigte sich nach den kräftigen Vortagesverlusten mit einer leichten Erholung. Der Preis für die Feinunze legte um 0,2 Prozent auf 1.319 Dollar zu. Hier stand vor allem die Befürchtung weiter steigender Zinsen im Fokus, zumal die US-Konjunkturdaten am Vortag stark ausgefallen waren. Dies würde die Attraktivität von Gold mindern, hieß es. Unter den Einzelwerten legten die Aktien von Singapore Airlines um 1,0 Prozent zu. Die Airline hat die Auslastung ihrer Maschinen im Februar deutlich verbessert. Für Samsonite ging es in Hongkong um weitere 5,0 Prozent nach unten. Bereits am Vortag hatten die Titel des Koffer-Herstellers nach Bekanntgabe von Zahlen 4,6 Prozent verloren. Die Ergebnisse für 2017 entsprachen den Erwartungen des Marktes. Händler machten Gewinnmitnahmen für den Abschlag verantwortlich.

CREDIT

Die leichte Ausweitung der Spreads an den europäischen Kreditmärkten ist schon wieder ausgelaufen. Am Freitag kommen die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen überwiegend zurück oder treten auf der Stelle. Marktteilnehmer sprechen von einer Seitwärtstendenz und einem richtungslosen Geschäft.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Bank zahlt 2,2 Milliarden Euro Boni trotz Verlust

Die Deutsche Bank hat die Bonuszahlungen trotz eines Jahresverlusts 2017 wieder hochgefahren. Wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht, beläuft sich die variable Vergütung für die Mitarbeiter auf 2,2 Milliarden Euro. Der Vorstand geht abermals leer aus. CEO John Cryan hatte schon am Wochenende angekündigt, dass der gesamte Vorstand abermals auf Bonuszahlungen verzichtet.

Jahresverlust der Deutschen Bank fällt nach Anpassung höher aus

Der Verlust der Deutschen Bank ist im vergangenen Jahr höher ausgefallen als ursprünglich mitgeteilt. Wie das Institut anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts meldete, lag der Verlust nach Steuern bei 735 Millionen Euro. Anfang Februar hatte die Bank auf Basis vorläufiger Zahlen einen Fehlbetrag von 497 Millionen Euro berichtet. Sie begründete die Anpassung mit der abgeschlossenen Bewertung latenter Steueransprüche in Großbritannien. Das habe keine wesentlichen Auswirkungen auf das operative Ergebnis.

Post-Tochter DHL kehrt mit Paketdiensten auf US-Markt zurück

Angelockt von starken Wachstumsraten im amerikanischen Onlinehandel kehrt die Deutsche Post nach einem Jahrzehnt der Abstinenz wieder ins Geschäft mit Paketzustellungen in den USA zurück - zumindest in einigen Metropolregionen. Die Post-Tochter DHL bietet nach einer Mitteilung vom Donnerstag Online-Einzelhändlern in Chicago, New York und Los Angeles an, Kundenbestellungen am gleichen oder am folgenden Tag auszuliefern.

VW-Konzern erzielt auch im Februar in China hohe Zuwäche

Der Volkswagen-Konzern hat auch im Februar dank eines kräftigen Zuwachses in China die Auslieferungen deutlich gesteigert. Weltweit wurden 737.700 Neuwagen an Kunden übergeben, ein Anstieg um 7,2 Prozent. In China, dem mit Abstand wichtigsten Einzelmarkt, erzielte der DAX-Konzern ein Absatzplus von 13,5 Prozent. In Deutschland setzte VW 4,5 Prozent mehr Autos ab.

IPO/Healthineers steigen nach Eröffnung um knapp 4 Prozent

