Kein anderes Bauwerk verkörpert Triumph und Tragödie Russlands mehr als der Moskauer Kreml. Am Dienstag, 20. März 2018, 20.15 Uhr, widmet sich die ZDFzeit-Dokumentation "Superbauten der Geschichte: Der Kreml" diesem weltbekannten Gebäudekomplex.



Der Kreml ist das herausragende Symbol russischer und sowjetischer Machtentfaltung. Das architektonische Ensemble aus Festungsanlagen, Palästen, Kirchen und Regierungsgebäuden steht mehr als jedes andere Bauwerk für Höhen und Tiefen der Geschichte Russlands, aber auch für prägende Figuren der Historie, große Herrscher, Revolutionäre und Diktatoren. Im Kreml endeten und entstanden Imperien: das Reich der Zaren, die rote Sowjetmacht und das neue Russland. Auch wenn St. Petersburg für Jahrhunderte die Rolle der Hauptstadt übernahm, bildete der Moskauer Kreml stets das historische Zentrum des Riesenreichs. Hier wurden mächtige Zaren gekrönt, von hier aus sah Napoleon die Stadt brennen, vor den Mauern des Kremls paradierte die siegreiche Rote Armee nach der Niederlage Hitler-Deutschlands. Seit dem Ende der Sowjetunion weht auf dem Großen Kremlpalast wieder die russische Flagge als Zeichen des Epochenwandels.



Die ZDF-Reihe "Superbauten der Geschichte" porträtiert weltbekannte historische Gebäude, blickt hinter die Kulissen und lädt zu einer Zeitreise ein, die vor Augen führt, welche Ereignisse und Menschen in den legendären Räumen Geschichte geschrieben haben.



