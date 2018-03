Mainz (ots) - Woche 11/18



Fr., 16.3.



19.20 Was nun, Herr Söder? (VPS 19.21) Bitte Änderung beachten: Fragen an den neuen Ministerpräsidenten von Bayern von Peter Frey und Bettina Schausten



Woche 12/18



Sa., 17.3.



22.45 heute-journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Claus Kleber



Bitte streichen: Marietta Slomka



So., 18.3.



22.30 heute-journal Wahl in Russland Bitte Änderung beachten: Moderation: Claus Kleber, Christian Sievers



Bitte streichen: Marietta Slomka



___________________



Woche 17/18



Sa., 21.4.



17.05 Länderspiegel Bitte Änderung beachten: Moderation: Yve Fehring



Bitte streichen: Ralph Schumacher



