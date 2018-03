Bonn (ots) - Zwei Tage nach ihrer Wiederwahl zur Bundeskanzlerin wird Angela Merkel heute zum Antrittsbesuch in Paris bei Präsident Emmanuel Macron erwartet. phoenix zeigt die gemeinsame Pressekonferenz der beiden live ab 17.00 Uhr.



Der französische Präsident wird vor allem daran interessiert sein, wie und wann es mit seinen Reformvorschlägen für Europa weitergeht. Bereits kurz nach der Bundestagswahl im vergangenen September hatte Macron einen großen Entwurf für Reformen in Europa, in der EU und der Eurozone präsentiert - und musste bis jetzt auf Antworten warten. Nun hat Deutschland wieder eine handlungsfähige Regierung und während etwa bei Themen wie Verteidigung und Schutz der Außengrenzen beide Länder weitgehend auf einer Linie sind, deutet sich an, dass es vor allem beim Thema Finanzen unterschiedliche Ansichten gibt.



