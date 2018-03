Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat gemeinsam mit dem schwedischen Regierungschef Stefan Löfven die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle verurteilt und bekräftigt, man wolle hier zunächst das Gespräch suchen. "Wir glauben, dass die jetzt in Aussicht gestellten Zölle durch die Vereinigten Staaten von Amerika diesen Grundsätzen der WTO widersprechen", sagte Merkel bei einem Statement mit Löfven in Berlin. Man wolle diese Probleme aber "durch Gespräche lösen". EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström habe die "uneingeschränkte Unterstützung" in dieser Frage. Das Thema werde sicher auch beim EU-Gipfel aufgerufen, sagte Merkel.

Löfven nannte die Ankündigung der US-Strafzölle "beunruhigend und sehr bedauerlich" und betonte: "Die Europäische Union muss reagieren, das ist unvermeidbar." Die 28 EU-Länder müssten zusammenhalten, "ohne dass das eskaliert zu einem echten Handelskrieg". Deutschland und Schweden würden bei dem Gipfel Ende der Woche auch darauf hinwirken, dass bis zum Juni ein gemeinsames europäisches Asylsystem "behandelt und verabschiedet werden kann", kündigte Merkel zudem an. Löfven sagte, nötig sei "ein System, an dem alle mitwirken".

Merkels neuer Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte am Vortag mit Blick auf die Strafzölle angekündigt, er werde "sobald es möglich ist mit meinem amerikanischen Kollegen Wilbur Ross über diese Frage telefonieren". Man stehe "an einem sehr wichtigen Scheideweg", denn die US-Pläne könnten zwar "unsere Zustimmung nicht finden", die Antwort darauf dürfe aber auch nicht zu "einem Wettlauf für Schutzzölle und höhere Abgaben, mehr Protektionismus und weniger Handel" führen, hatte auch er gesagt und betont: "Das ist eine ganz große Herausforderung."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2018 08:51 ET (12:51 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.