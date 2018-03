Unterföhring (ots) - - "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr außerdem mit Sky Experte Dietmar Hamann, Lucas Vogelsang und Julien Wolff für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD



- "Sky90" am Montagabend mit Uli Stein, Sky Experte Ewald Lienen und Alfred Draxler



Am Sonntag ist DFB-Präsident Reinhard Grindel bei Jörg Wontorra zu Gast. Themen sind dann unter anderem die zu Beginn dieser Saison eingeführten Montagsspiele in der Bundesliga sowie die sogenannte "50+1-Regel". Darüber hinaus wird er sich auch zur anstehenden Weltmeisterschaft in Russland und den von Ex-Nationalspieler Per Mertesacker gegenüber dem "Spiegel" getätigten Aussagen über Druck im Profifußball äußern.



Außerdem ist Niko Kovac im Studio. Der Trainer von Eintracht Frankfurt hat mit seiner Mannschaft, die er vor zwei Jahren noch vor dem Abstieg retten musste, derzeit nur zwei Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz und steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Aufgrund seiner erfolgreichen Arbeit bei den Hessen, wurde in den letzten Monaten auch er als potentieller Nachfolger von Bayern-Trainer Jupp Heynckes gehandelt. Am Samstag tritt er mit seiner Mannschaft im Rhein-Main-Derby gegen Mainz an.



Außerdem sind Lucas Vogelsang (Autor, Die Welt, Podcast "Fußball MML") und Julien Wolff (Die Welt) zu Gast. Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Dietmar Hamann.



"Wontorra - der Kia Fußball Talk" ist am Sonntag ab 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD für jedermann empfangbar. Neben der Übertragung auf Sky Sport News HD und im Livestream auf skysport.de wird die Sendung auch per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE gestreamt.



"Sky90 - die Kia Fußballdebatte" am Montagabend mit Stein



Am Montagabend um 22.30 Uhr begrüßt Patrick Wasserziehr den ehemaligen Nationaltorhüter Uli Stein. Mit dem HSV, Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld absolvierte er mehr Spiele in den oberen beiden deutschen Spielklassen als jeder andere Profi. Der gebürtige Hamburger war ein wichtiger Teil der Mannschaft, die in den Achtziger Jahren die erfolgreichste Zeit in der Geschichte des Dinos feierte, und wird sich zur derzeitigen Situation beim HSV äußern. Die weiteren Gäste sind Sky Experte Ewald Lienen und Alfred Draxler, Chefkolumnist von Bild.



"Sky90 - die Kia Fußballdebatte" beginnt direkt im Anschluss an das Topspiel der 2. Bundesliga zwischen Erzgebirge Aue und der SpVgg Greuther Fürth (ab 20.15 Uhr) um 22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.



