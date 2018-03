BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und Europa drohen Russland als Vergeltung für die Vergiftung eines ehemaligen Spions im Süden Englands noch nicht mit dem Boykott der Weltmeisterschaft im Sommer. "Es geht jetzt nicht um den Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Ein Rückzug der spielstarken europäischen Mannschaften könnte den Gastgebern das Turnier madig machen, das der Kreml nutzen will, um seine neue Stärke zu zeigen. Allerdings könnten sich die Staats- und Regierungschefs aus Europa als symbolische Missbilligung weigern, die Partien zu besuchen.

Der Anschlag auf den früheren Doppelagenten Sergej Skripal in Salisbury soll in der kommenden Woche auch auf der Tagesordnung des EU-Gipfels stehen. Am Donnerstag hatten Deutschland, Großbritannien, Frankreich und die USA die russische Regierung aufgefordert, zu dem Mordversuch Stellung zu nehmen. Russland trage mit "hoher Wahrscheinlichkeit die Verantwortung" für den Fall, heißt es in der gemeinsam veröffentlichten Erklärung, in der nun auch die Bundesregierung die britische Einschätzung teilt.

Die vier Staaten verurteilen den Anschlag scharf. "Er bedroht unserer aller Sicherheit", erklären die vier Mächte weiter. Sie rufen den Kreml auf, der Organisation für das Verbot chemischer Waffen umfassende Informationen über das Nervengift Nowichok ("Neuling") zur Verfügung zu stellen. Es wurde in den 70er und 80er Jahren in der Sowjetunion entwickelt. Die britischen Ermittler sind sich sicher, dass Skripal und seine Tochter damit vergiftet wurden. Beide ringen im Krankenhaus mit dem Tod.

Das Attentat hat eine schwere politische Krise zwischen dem Vereinigten Königreich und Russland ausgelöst. London will 23 russische Diplomaten ausweisen, die Gegenseite will "sehr bald" folgen, wie Außenminister Sergej Lawrow erklärte.

