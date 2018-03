Auf das Zittern folgt die Erlösung: Der Healthineers-Börsengang hat geklappt. Die Bilanz eines bewegten Vormittags an der Börse.

Die Erlösung kommt erst um 10:03 Uhr. Nach einstündiger Verzögerung ruft Makler Nico Baader den ersten Kurs für das Papier von Siemens Healtineers aus: 29,10 Euro kostet die Aktie der Medizintechnik-Tochter - zuvor war der Ausgabepreis auf 28 Euro festgesetzt worden. Nach quälendem Warten ist das Aufatmen groß, die Healthineers-Manager Bernhard Montag, Michael Sen und der neue Börsenchef Theodor Weimer schütteln die Glocke minutenlang, wollen sie gar nicht mehr los lassen. "Nicht kaputt machen" ruft ein Journalist aus der Kulisse. Ausgerechnet der wichtigste Börsengang des Jahres war Opfer eine technischen Panne geworden, das Handelssystem Xetra funktionierte nicht, die Emission über insgesamt 4,2 Milliarden Euro konnte nicht pünktlich starten.

Was seit Wochen akribisch vorbereitet worden war, lief ziemlich aus dem Ruder. So knallten die Sektkorken schon um 9:35 Uhr - viel zu früh, da gab es den ersten Kurs noch nicht. Auf dem Parkett kursierten zwischen vegetarischen Schnittchen und Orangensaft Gerüchte, dass Hacker den Absturz bewirkt hätten. Keineswegs betont die Deutsche Börse, weder Hacker seien unterwegs gewesen, noch sei es ein Fall von Cybersecurity, betont ein Sprecher der Deutschen Börse.

Es war ein interner Fehler, die Aufarbeitung werde zwei, drei Tage dauern. Vielleicht war es auch einfach Hexenwerk gewesen, denn der Freitag war auch großer Verfallstag an der Börse, Hexensabbat genannt. Dann laufen an der Termin- und Optionsbörse Eurex Futures und Optionen auf Aktienindizes und Einzelwerte aus. Am Kassamarkt kann dies für größere Kursschwankungen sorgen. Denn Investoren versuchen oft, zum Verfall die Kurse kurzfristig in die für sie günstige Richtung zu bewegen.

Kurz nach 10 Uhr war dann auch die Bühne frei für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...