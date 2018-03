Privatschulen haben den Ruf, teuer und elitär zu sein. Das stimmt nur bedingt - wie auch die Annahme, dass Schüler dort bessere Leistungen erbringen.

Privatschulen sind einer Studie zufolge nicht zwangsläufig besser als öffentliche Schulen. Die Kompetenzen von Schülern beider Schultypen unterscheiden sich kaum, wie aus der Untersuchung der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung hervorgeht. Dafür wurden die Leistungen von Schülern der vierten und neunten Klasse in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik verglichen.

Privatschüler waren beim Zuhören und Hörverstehen in Deutsch und Englisch besser. Die Autoren der Studie führen das auch auf außerschulische Auslandsaufenthalte der Kinder und Jugendlichen zurück. Jedoch waren die Schüler öffentlicher Gymnasien beim Leseverstehen auf Englisch besser.

Bei dem Vergleich wurde nach Auskunft der FES die soziale Herkunft der Schüler und deren Auswirkung auf die schulischen Leistungen berücksichtigt. Hintergrund ist, dass es an Privatschulen deutlich weniger Schüler mit Migrationshintergrund gibt. An öffentlichen Grundschulen waren es etwa 38,1 Prozent, an privaten Grundschulen nur 28,3 Prozent. An Privatschulen ist außerdem der Anteil von Schülern geringer, deren Eltern ein niedriges Einkommen oder keinen Hochschulabschluss ...

