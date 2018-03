Politiker sollten nicht versuchen, schneller zu sein, als die Polizei Beweise sammeln könne, so der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn.

Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat die Regierung vor einer vorschnellen Verurteilung Russlands für den Giftanschlag auf einen Ex-Spion gewarnt. Politiker sollten nicht versuchen, schneller zu sein, als die Polizei Beweise sammeln könne, schrieb Corbyn am Freitag in der Zeitung "The Guardian". Hinter der Vergiftung des in Russland wegen Spionage für Großbritannien verurteilten Sergej Skripal und dessen Tochter könnten auch mafia-ähnliche Gruppen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...