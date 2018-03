Der Familienkonzern Benteler hat seinen Umsatz um sechs Prozent gesteigert. Doch der neue Chef des Traditionsunternehmens hat bis 2022 noch größere Pläne.

Der seit knapp einen Jahr amtierende Vorstandschef der Benteler-Gruppe, Ralf Göttel hat sich ehrgeizige Zukunftsziele gesetzt. Er will nicht nur den Gesamtumsatz bis 2022 auf 11,3 Milliarden Euro steigern, sondern auch die weltweiten Umsätze neu verteilen.

So sollen in Europa künftig nur noch 40 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet werden, zurzeit sind es noch mehr als 60 Prozent. In Asien und in Amerika soll der Umsatzanteil auf jeweils 30 Prozent steigen. In Asien beträgt der Umsatzanteil bislang rund elf Prozent, Nordamerika rund 20 Prozent und Südamerika sechs Prozent.

Göttel, der zuvor die Automobilsparte drei Jahre lang führte, legte am Freitag zum ersten Mal die Zahlen für den gesamten Familienkonzern vor. Er war im April 2017 als Nachfolger von Hubertus Benteler angetreten, der das Unternehmen 26 Jahre geführt hatte.

Und Göttel ...

