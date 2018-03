Gefragte Strategie: KIRIX legt weitere Anteilsklasse des ENRAK Wachstum und Dividende global auf DGAP-News: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH / Schlagwort(e): Fonds Gefragte Strategie: KIRIX legt weitere Anteilsklasse des ENRAK Wachstum und Dividende global auf 16.03.2018 / 14:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Hamburg, 16. März 2018 - Die KIRIX Vermögensverwaltung AG legt für ihren Fonds ENRAK Wachstum und Dividende global gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH eine weitere Anteilsklasse auf (WKN A2H68M). Bisher gab es nur eine institutionelle Tranche (WKN A12BST), die primär für ein bedeutendes Family Office aufgelegt wurde. Seit seiner Auflage im März 2015 hat der Fonds eine Wertentwicklung von 23,06 Prozent erreicht und damit eine deutliche Outperformance gegenüber seiner Benchmark, dem MSCI World Index (EUR), erzielt. Dieser verbuchte im selben Zeitraum 6,07 Prozent. "In vielen persönlichen Gesprächen wurden wir immer wieder auf den ENRAK Wachstum und Dividende global angesprochen. Mit der neuen Anteilsklasse geben wir ab sofort jedem interessierten Anleger die Möglichkeit, in die bereits bewährte Strategie zu investieren", erklärt Rolf Kieckebusch, Vorstand der KIRIX Vermögensverwaltung AG. Das Anlageziel des Investmentfonds ist die Generierung eines positiven Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien aussichtsreicher Branchen und Unternehmen. Das Sondervermögen wird aktiv gemanagt (Stock Picking) ohne sich hierbei an einem Index zu orientieren. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis einer Optimierung des Cost-Average-Investmentansatzes beim Aufbau von Positionen. Den Kern des Sondervermögens bilden internationale Standardwerte, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen. Über HANSAINVEST Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Aktuell werden von knapp 130 Mitarbeitern in 165 Publikums- und mehr als 70 Spezialfonds Vermögenswerte von mehr als 31 Milliarden Euro administriert. Von den Lesern des Private Bankers wurde die HANSAINVEST im Jahr 2018 bereits zum vierten Mal in Folge zur "Besten Service-KVG" Deutschlands gewählt. (Stand der Daten: 31.12.2017). Mehr Informationen unter www.hansainvest.de. Über KIRIX Die KIRIX Vermögensverwaltung AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Kassel sowie Filialen in Göttingen und Bad Wildungen. Seit der Geschäftsaufnahme im Jahr 2000 ist Unternehmensgründer Rolf Kieckebusch auch als Vorstand tätig. Ebenfalls im Vorstand sitzen derzeit Jochen Prawitt und Michael Georgi. Die konservative Investmentpolitik der Vermögensverwaltung findet sich auch in der Unternehmensphilosophie wieder. Langfristiges Denken und gesundes Wachstum stehen im Vordergrund. Das verwaltete Gesamtvermögen liegt bei rund 350 Millionen Euro. Auch komplexe Lösungen in Vermögensfragen im Verbund mit assoziierten Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten gehören zum Angebot. Insgesamt kümmern sich derzeit zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich, umfassend und verantwortungsvoll um die Bedürfnisse der Kunden. Mehr Informationen unter www.kirix.de. Presseanfragen: Dirk Wechmann * Marketing & Corporate Communications Kapstadtring 8 * D - 22297 Hamburg * Telefon + 49 40 300 57-62 92 dirk.wechmann@hansainvest.de Rolf Kieckebusch * Vorstand KIRIX Vermögensverwaltung AG Kirchstraße 6 * D - 34131 Kassel * Telefon +49 561 3 10 96-0 rolf.kieckebusch@kirix.de * www.kirix.de 16.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 665039 16.03.2018

