Wien - Morningstar thematisierte im Rahmen des Workshops "Asset Management 2020: Konsolidierung, Wachstum, Wandel" die Trends in der Asset-Management-Industrie - und präsentierte eine Reihe von Thesen, die nicht jedem gefallen dürften, so die Experten von "FONDS professionell".Angesichts der Rekordzahlen in der europäischen Fondsbranche aus dem Vorjahr möge es zwar vermessen scheinen, von einer "Krise" zu sprechen, allerdings sei es unbestritten, dass sich in der Investmentindustrie Trends abzeichnen würden, die durchaus das Zeug zu tektonischen Verschiebungen hätten, meine Morningstar-Chefredakteur, Ali Masarwah. "2016 war ein mieses Jahr für aktiv verwaltete Produkte, die unter Underperformance-Problemen und Mittelabflüssen litten, und auch im vergangenen Jahr kauften passive Fonds den aktiven im Vertrieb den Schneid ab", so Masarwah.

