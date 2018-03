Freising (ots) -



Die individuellen Lebensumstände sind unabhängig von Alter und Genetik Hauptindikatoren der persönlichen Hautalterung: Körperliche Verfassung, Ernährung und die Lebensweise hinterlassen mehr Spuren als bisher gedacht. Hinzu kommen noch externe Faktoren wie UV-Strahlen und Luftverschmutzung, die unsere Haut vorzeitig altern lassen. Das Ergebnis ist ein müder, fahler Teint, Falten, frühzeitiger Volumenabbau und Pigmentflecken.



Genau hier setzt das Vitamin C Serum von TEOXANE an: RHA® x VCIP Serum von TEOXANE überzeugt durch eine perfekt aufeinander abgestimmte Kombination aus mehreren, hocheffizienten Wirkstoffen. Die weiße Emulsion hat einen pH-Wert von 5-6 und kombiniert hochkonzentriertes Vitamin C mit resilienter Hyaluronsäure (RHA ®). Vitamin C wirkt gleich dreifach gegen Hautalterung: Ascorbinsäure regt die Kollagenbildung an, schützt vor freien Radikalen und hellt Pigmentflecke auf.



Die Hauptwirkstoffe



1. Die TEOXANE Kernformel RHATM + Komplex zur Neustrukturierung der Haut (CDR) + NovHyal®. Im Detail sind das RHATM (Resilient Hyaluronic AcidTM), eine innovative patentierte Hyaluronsäure, die das 1000-fache ihres Gewichts an Wasser binden kann. Sie glättet und strafft die Haut sofort wie ein hochelastisches Netz, sorgt für lang anhaltende Hydration und stimuliert natürliche Ressourcen. Der CDR-Komplex (Complexe Dermo-Restructurant) ist ein leistungsstarker antioxidativer Schutz, der die Haut neu strukturiert und regeneriert. NovHyal® (N-Acetyl Glucosamine-6-Phospate) stärkt die Verbindung von Lederhaut (Dermis) und Oberhaut (Epidermis).



2. VC-IP (Vitamin C IsoPalmitate) in lipophiler Form sorgt in Verbindung mit RHA® ebenfalls für eine verbesserte Hydratation, verstärkt die Barrierefunktion der Haut und erhöht die Hautverträglichkeit. Vitamin C kurbelt die Kollagenproduktion der Haut an und lässt Wunden schneller heilen. Konkret bedeutet das: Wird die Kollagensynthese angeregt, sieht die Haut jünger aus.



Die Resultate



1. Sofortige Hydratisierung und Revitalisierung 2. Stimulation der Kollagensynthese 3. Sofortige und bei konsequenter Anwendung auch dauerhafte Anti-Aging-Wirkung 4. Bleichende Wirkung bei Hyperpigmentierung 5. Hohe Verträglichkeit 6. Entzündungshemmend und hauterneuernd 7. Ebenmäßiger und strahlender Teint 8. Definierter Konturen 9. Pralle, straffere Haut



Preise & Abfüllung UVP: 119,00EUR / brutto Inhalt: 30 ml im Pumpflakon



