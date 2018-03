Oldenburgische Landesbank AG: Anteilseignervertreter in den OLB-Aufsichtsrat gewählt DGAP-News: Oldenburgische Landesbank AG / Schlagwort(e): Personalie Oldenburgische Landesbank AG: Anteilseignervertreter in den OLB-Aufsichtsrat gewählt 16.03.2018 / 14:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PRESSE-INFORMATION Oldenburg, 16. März 2018 Anteilseignervertreter in den OLB-Aufsichtsrat gewählt Gremium wählt Axel Bartsch zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden Die Aktionäre der Oldenburgische Landesbank AG (OLB) haben auf der außerordentlichen Hauptversammlung am Freitag, 16. März 2018, in Oldenburg die Neuwahl von sechs Vertretern der Anteilseigner in den Aufsichtsrat der Bank beschlossen. Neu gewählt worden sind: * Axel Bartsch, Vorstandsvorsitzender der Bremer Kreditbank AG * Chris Eggert, Bereichsleiter Kreditanalyse und -bearbeitung der Bremer Kreditbank AG * Dr. Wolfgang Klein, selbstständiger Unternehmensberater * Jenny Lutz, Leiterin Risikocontrolling & Finanzen der Bremer Kreditbank AG * Jutta Nikolic, Betreuerin Financial Institutions der Bremer Kreditbank AG * Jens Rammenzweig, Mitglied des Vorstands der Bremer Kreditbank AG Nach seiner konstituierenden Sitzung wählte der Aufsichtsrat Axel Bartsch zum neuen Vorsitzenden. Er löst Rainer Schwarz ab, der wie die weiteren bisherigen Anteilseignervertreter sein Mandat mit Wirkung zum Ablauf der außerordentlichen Hauptversammlung niedergelegt hat. Der Wechsel erfolgt im Zuge der veränderten Eigentumsverhältnisse nach dem Kauf der OLB-Mehrheitsbeteiligung durch die Bremer Kreditbank AG. Die Oldenburgische Landesbank AG Die OLB ist die größte private Regionalbank Deutschlands - gemessen an Bilanzsumme, Mitarbeiterzahl und Filialnetz. Das Geschäftsgebiet erstreckt sich zwischen Weser, Ems und Nordsee. Der dynamische Nordwesten: Seit 1869 ist die OLB hier zu Hause. Mit erfahrenen Betreuern für Firmenkunden, Privatkunden und Freiberufler, spezialisierten Beratern beispielsweise für die regional starke Landwirtschaft und Erneuerbare Energien oder auch im Private Banking sowie gelebter gesellschaftlicher Verantwortung ist die OLB für die Menschen und die Region da. Sie finden uns auch unter www.olb.de und auf Facebook unter www.facebook.com/olb.bank. Kontaktdaten: Oldenburgische Landesbank AG Ihre Ansprechpartner: Unternehmenskommunikation Stau 15/17 Britta Silchmüller 26122 Oldenburg Telefon 0441 221-1213 britta.silchmueller@olb.de Telefon 0441 221-1413 Telefax 0441 221-2425 Timo Cyriacks [1]pressestelle@olb.de Telefon 0441 221-1781 timo.cyriacks@olb.de 1. mailto:pressestelle@olb.de 16.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Oldenburgische Landesbank AG Stau 15-17 26122 Oldenburg Deutschland Telefon: 0441-2 21 - 0 Fax: 0441-2 21 - 14 57 E-Mail: olb@olb.de Internet: www.olb.de ISIN: DE0008086000 WKN: 808600 Indizes: NISAX 20 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Hamburg, Hannover; Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service 665087 16.03.2018

