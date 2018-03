Der Investor lobt Trumps Willen, politische Denkmuster aufzubrechen. Seine Zeit im Silicon Valley vergleicht er mit einem totalitären System.

Mit einem Werbe-Auftritt für Donald Trump beim Parteikongress der Republikaner im Jahr 2016 hat Investor und PayPal-Gründer Peter Thiel für Furore gesorgt. Im Interview mit dem US-amerikanischen TV-Sender Fox äußerte er sich nun erneut zur politischen Lage.

In dem Gespräch erklärte Thiel die Hintergründe seines Umzugs vom Silicon Valley nach Los Angeles, den er vor einem Monat bekanntgab: "Es gibt einen Punkt, an dem der Netzwerkeffekt schief läuft. Wenn jeder weiß, was der andere denkt, führt das dazu, dass jeder das selbe denkt", sagte er der Fox-Moderatorin Maria Bartiromo. "Das kann sich dann zu einem Massenwahnsinn entwickeln. Ich finde, wir sind zu einem Punkt gekommen, wo die negativen Effekte größer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...