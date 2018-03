- Termine vom 26. bis 31. März - === M O N T A G, 26. März 2018 07:30 DE/Adler Real Estate AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), ausführliches Jahresergebnis, Oberkirch 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Jahresergebnis, Garbsen 12:00 AT/Bundesbank-Präsident Weidmann, Vortrag zum Thema: "Neuer Schwung für Europa" und Ehrenzeichenüberreichung bei der OeNB, Wien *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 22:30 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2018 stimmberechtigt im FOMC) an der Princeton University *** - DE/ifo, Istat, KOF der ETH, gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone - DE/Commerzbank AG, Geschäftsbericht 2017, Frankfurt D I E N S T A G, 27. März 2018 *** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg *** 07:10 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Köln 07:30 DE/Indus Holding AG, ausführliches Jahresergebnis, Bergisch Gladbach *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q, Stockholm *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise März (vorläufig) 09:15 DE/Leifheit AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Nassau 09:30 DE/Elringklinger AG, BI-PK, Stuttgart *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar *** 10:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis, Gütersloh *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex Januar *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens März - DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Jahresergebnis, Frankfurt M I T T W O C H, 28. März 2018 *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Frankfurt), Niestetal *** 07:15 LU/Aroundtown SA, Jahresergebnis, Luxemburg 07:30 DE/Scout24 AG, ausführliches Jahresergebnis, München 07:30 DE/Evotec AG, Jahresergebnis, Hamburg 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg 07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Jahresergebnis, Lübeck *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator April 08:00 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg 08:00 DE/Singulus Technologies AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK in Frankfurt), Kahl am Main 08:30 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis, München *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen März 10:30 DE/Isra Vision Systems AG, HV, Darmstadt 10:45 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis, Stuttgart *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 4Q, Waterloo *** 14:30 US/BIP 4Q (3. Veröffentlichung) *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** - DE/Stellenindex BA-X März - DE/PNE Wind AG, Jahresergebnis, Cuxhaven D O N N E R S T A G, 29. März 2018 *** 07:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Jahresergebnis, München 07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK in Frankfurt), Bad Neustadt/Saale 07:00 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Jahresergebnis, Stuttgart 07:30 DE/Tele Columbus AG, Jahresergebnis, Berlin 07:30 DE/WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, Jahresergebnis, Frankfurt 07:30 AT/S&T AG, ausführliches Jahresergebnis, Linz 07:45 DE/RIB Software SE, ausführliches Jahresergebnis, Stuttgart *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen März *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten März *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen März 10:00 DE/Baywa AG, BI-PK, München *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen März *** 10:30 GB/BIP 4Q (3. Veröffentlichung) *** 14:00 DE/Verbraucherpreise März (vorläufig) *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago März *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan März (2. Umfrage) 19:00 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim "New York Association of Business Economics Luncheon" *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg März - Verkürzter Handel am US-Anleihemarkt (bis 20:00) F R E I T A G, 30. März 2018 *** 01:50 JP/Industrieproduktion Februar *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Februar *** 08:45 FR/Verbraucherpreise März (vorläufig) *** 11:00 IT/Verbraucherpreise März (vorläufig) - DE/AT/CH/UK/FR/NL/IT/ES/US/HK/AU/Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, den USA, Hongkong und Australien geschlossen - EU/Ratingüberprüfung für Griechenland (Moody's), Montenegro (Moody's) S A M S T A G, 31. März 2018 *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) März ===

