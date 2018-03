Küsnacht - Malek Bou-Diab, Portfoliomanager des BB African Opportunities-Fonds (ISIN LU0433847240/ WKN A0RP3D) von Bellevue Asset Management setzt zurzeit in seinem Fonds auf Ägypten und Südafrika sowie auf die Sektoren Finanzen und Basiskonsumgüter.Die Gründe dafür: Ägypten habe in den letzten Jahren tiefgreifende wirtschaftliche Reformen durchgeführt. Das ägyptische Pfund sei 2016 zum US-Dollar frei gefloatet, Subventionen reduziert und etwa eine Mehrwertsteuer eingeführt worden. Diese würden nunmehr bereits erste Früchte tragen. Mit Blick auf Südafrika sei die Wahl von Cyril Ramaphosa zum Präsidenten mit viel Optimismus verbunden. Er gelte als reformwillig, was sich positiv auf die Wirtschaft und Märkte auswirken dürfte. Die Experten würden in Finanzwerten Potenzial sehen, da sie im besonderen Maße vom wirtschaftlichen Aufschwung in Ägypten und Südafrika profitieren würden. So würden sie etwa Kapital für strategische Infrastrukturprojekte bereitstellen und von wachsender Kreditnachfrage in einem Umfeld fallender Zinsen profitieren. Namentlich Banken in Ägypten würden schon heute sehr attraktive Eigenkapitalrenditen von teilweise weit über 30% ausweisen. Strukturreformen im Finanzsektor dürften in Ägypten zudem dazu führen, dass sich die Finanzdienstleistungen in den kommenden Jahren weiter ausbreiten würden.

