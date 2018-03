Das TSI Wochenupdate wirft heute einen genaueren Blick auf die Börsenampel sowie mit dem Gebert-Indikator auf einen weiteren Gesamtmarktindikator. Die TSI-Aktie der Woche ist Volkswagen. In der Reihe "Psychologische Hilfen für Anleger" wird ein Baustein gezeigt, wie sich Anleger vor dem schädlichen Einfluss von Emotionen schützen können. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "Die Turnaround-Formel", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Er erläutert zunächst, ob aus TSI-Sicht aktuell eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock, der sich um die TSI-Systeme und andere statistische Phänomene an den Börsen dreht.