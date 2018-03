Dow Jones - Gefangen im Dreieck

Bastian Galuschka,

wenn Sie sich fragen, warum der Dow Jones Industrial Average Index nahezu täglich die Richtung ändert bzw. welche Chartformation wohl dahinterstecken könnten, sollten Sie einmal einen Blick in den Tageschart werfen. Hier spitzt sich das Kursgeschehen regelrecht zu.

Die seit dem Allzeithoch bei 26.616 Punkten gestartete Korrektur lässt sich in ein großes Dreieck fassen, dessen beide Begrenzungen der Index in dieser Woche antestete. Ein Richtungsentscheid ist bislang aber nicht gefallen und es ist eher unwahrscheinlich, dass die Entscheidung am heutigen Freitag getroffen wird.

Zum einen deckelt die Abwärtstrendlinie bei gut 25.300 Punkten den Kurs. Darüber dient das Zwischenhoch bei 25.449 Punkten als Hürde. Schlussendlich müssten die Käufer auch noch das Hoch bei 25.800 Punkten aus dem Markt nehmen, damit der Weg bis zum Allzeithoch frei wird.

Zum anderen hat sich auf der Unterseite die Zone zwischen 24.880 und 24.700 Punkten als solide erwiesen. Fällt der Dow Jones Industrial Average Index unter diesen Kurskorridor per Tagesschlusskurs, könnte eine Abwärtsbewegung auf zunächst 24.217 und anschließend 23.600 bis 23.360 Punkte starten.

Solange die Entscheidung aber nicht gefallen ist, müssen sich Anleger gedulden. Viel Platz innerhalb des Dreiecks besteht jedenfalls nicht mehr.

Dow Jones Industrial Average Index: Tageschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 19.12.2017 - 15.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2013 - 15.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HW7VMU 44,23 19.500,00 4,45 29.03.2018 Dow Jones Index HW7VNW 29,53 21.300,00 6,10 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.03.2018; 14:32 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HW8Z8U 26,10 28.100,00 7,84 29.03.2018 DowJones Index HW8JS8 17,61 27.050,00 11,74 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.03.2018; 14:34 Uhr

