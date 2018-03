Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DataStax ermöglicht die schnellere und einfachere Anwendungsbereitstellungin der Cloud(press1) - Der neue Managed Cloud Service ist ab sofort auf MicrosoftAzure verfügbarMünchen, 16. März 2018 - DataStax [1], der führende Anbieter einerDatenmanagementplattform für die Always-on-Ökonomie, meldet die sofortigeVerfügbarkeit von DataStax Managed Cloud [2] auf Microsoft Azure [3]. Mitdem komplett gemanagten Premium-Service müssen sich die Unternehmen nichtmehr selbst um die Verwaltung ihrer operativen Daten kümmern, sondernkönnen sich auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren: die Steigerungihrer Innovationskraft für mehr Absatz und mehr Gewinn.Der als Always-on-Datenschicht in der öffentlichen Cloud bereitgestellteDataStax-Service beinhaltet sichere, von Experten gemanagteDienstleistungen und stützt sich auf eine der besten Distributionen derOpen-Source-Technologie Apache Cassandra. Azure ist eine offene,flexible Cloud-Computing-Plattform für den Unternehmenseinsatz."Mit dem neuen Managed Cloud Service auf Microsoft Azure stellt DataStaxeine zu 100 Prozent gemanagte Datenschicht bereit, die allen Nutzern undEndgeräten im modernen Unternehmen gerecht wird", lobt James Curtis,Senior Analyst für den Bereich Datenplattformen Analytics bei 451Research. "Der Cloud-Service richtet sich an Firmen, die sich lieber aufInnovation fokussieren wollen, anstelle sich mit den administrativenProblemen des Plattformmanagements abzugeben."DataStax Managed Cloud auf Microsoft Azure ist die perfekte Lösung fürKunden, die eine vollfunktionale, von DataStax gemanagte Hybrid-Cloud-Datenschicht wollen, um sich in Ruhe der Entwicklung von Echtzeit-Anwendungen widmen zu können, die kontextorientiert, hochverfügbar, globalverteilt und unbegrenzt skalierbar sind.Mit DataStax Managed Cloud auf Azure können Unternehmen:* operative Aufgaben delegieren, indem sie z. B. Sicherung undWiederherstellung, Upgrades, Sicherheitspatches und Performance-Optimierung von DataStax erledigen lassen, Risiken durch einenexpertenbasierten Premium-Service minimieren und im Bedarfsfall nahtloswachsen;* die Time-to-Market verkürzen, indem sie sich auf eine zentraleDatenschicht stützen, die sowohl on-premise als auch in der Public Cloudbereitgestellt werden kann und keine Anpassung der Applikationen an dieproprietären Datenservices der einzelnen Cloud-Anbieter erfordert. APIsund Microservice-Architekturen können für eine gemeinsame Datenschichterstellt werden;* ihre Datenautonomie wahren und zugleich die Vorteile einer hybridenArchitektur nutzen, bei der die uneingeschränkte Kompatibilität mitDataStax Enterprise sichergestellt ist. Das hochflexible Modell ermöglichtdie Kombination oder Migration von Daten im firmeneigenen Rechenzentrum,in der öffentlichen Cloud oder in beidem, wobei die Unternehmen jederzeitdie volle Kontrolle über ihre Daten behalten."Die Unternehmen wissen ganz genau, dass sie ohne die Kontrolle und dasManagement ihrer Daten im Wettbewerb nicht bestehen können. Dies gilt ganzbesonders für die Right-Now-Ökonomie, in der Daten bekanntlich daswichtigste Gut sind", erklärt Matt Rollender, Vice President GlobalBusiness Development, DataStax. "DataStax Managed Cloud auf MicrosoftAzure ist die ideale Antwort auf diese neuen Herausforderungen. DieKollaboration mit Microsoft gestattet unseren Kunden den reibungslosenWechsel in die Cloud und, wichtiger noch, die uneingeschränkteDatenautonomie. Darüber hinaus profitieren sie mit DataStax Managed Cloudauf Azure von der geballten Kompetenz eines Expertenteams, das dieweltweit größten Deployments von DataStax Enterprise und Cassandragemanagt hat."John "JG" Chirapurath, General Manager Data Platform Marketing beiMicrosoft, ergänzt: "Gemeinsam mit DataStax stellen wir unseren Kundeneine hochmoderne Kombination aus Datenschicht und Cloud-Infrastruktur zurVerfügung, auf deren Grundlage sich kontextbezogene, skalierbare Always-on-Anwendungen entwickeln lassen."Ausführliche Informationen finden Sie im DataStax Enterprise und AzureeBook, das hier zum Download bereitsteht.Über DataStaxDataStax, Anbieter von Datenbanksoftware für Cloud-Applikationen, stellteine sichere und einfach bedienbare Enterprise-Plattform auf Basis vonApache Cassandra zur Verfügung. DataStax Enterprise ermöglicht esUnternehmen, Behörden und Systemintegratoren, eine rapide wachsende Anzahlan Cloud-Anwendungen zu unterstützen, um Daten über Rechenzentren undServices hinweg zu verteilen.Mit mehr als 500 Kunden in über 50 Ländern ist DataStax Enterprise dieausgewählte Datenbanktechnologie für viele der innovativsten Unternehmenweltweit, darunter Netflix, Safeway, ING, Adobe, Intuit, Target und eBay.Mit Hauptsitz im kalifornischen Santa Clara wird DataStax von branchenweitführenden Investoren unterstützt, wie zum Beispiel Comcast Ventures,Crosslink Capital, Lightspeed Venture Partners, Kleiner Perkins CaufieldByers, Meritech Capital, Premji Invest und Scale Venture Partners. WeitereInformationen stehen im Web unter http://DataStax.com oder auf Twitterunter @DataStax.Pressekontakteloquenza pr gmbhSvenja Op gen Oorth/Tobias JostEmil-Riedel-Straße 1880538 MünchenTel.: 089 2420380mailto:datastax@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. 