CompuSafe AG wird zum fünften Mal als Great Place To Work(R) ausgezeichnet(press1) - Der Agile Sourcing-Anbieter zählt zu Deutschlands bestenArbeitgebern 2018München, 16. März 2018 - Die Münchner CompuSafe AG [1] ist im Rahmen derGreat Place to Work(R) [2]-Initiative mit der Auszeichnung "DeutschlandsBeste Arbeitgeber" geehrt worden. Ralf Greis, CEO der CompuSafe AG, nahmdas Qualitätssiegel im Rahmen der gestrigen Prämierungsveranstaltung inBerlin entgegen. Damit beweist sich der Agile-Sourcing-Experte seit 2010auch in diesem Jahr erneut als glaubwürdiger, respektvoller, fairer undteamorientierter Arbeitgeber mit einer exzellenten Arbeitsplatzkultur inDeutschland."Trotz der Entwicklung im Bereich Robotern und künstlicher Intelligenzenist der Mensch das, was zählt. Mit unserer Agile Sourcing-Lösung und denWeiterbildungsmaßnahmen wirken wir nicht nur dem Fachkräftemangelentgegen, sondern stellen den Faktor Mensch im Unternehmen wieder in denFokus", erklärt Ralf Greis, CEO der CompuSafe AG. "Dass wir auch in diesemJahr wieder zu Deutschlands besten Arbeitgebern zählen, ist eine großeEhre für uns und zugleich eine tolle Bestätigung für unsere Bemühungen."Das international tätige Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place toWork(R) veröffentlicht seit 2002 jährlich die 100-Besten-Liste"Deutschlands Beste Arbeitgeber". In die Auswertung zum Qualitätssiegel"Deutschlands Beste Arbeitgeber" fließen die Ergebnisse derMitarbeiterbefragung und das Kultur Audit, eine Befragung zuPersonalmaßnahmen ein.Die CompuSafe AG arbeitet nach dem Agile Sourcing-Konzept und stellt fürKunden die passenden Personalressourcen aus IT-Experten mit denerforderlichen Kompetenzen bereit. Die Kooperation mit spezialisierten undagilen Partnerunternehmen ist ein weiteres wesentliches Element in demAgile-Sourcing-Lösungskonzept. Die Positionierung der seit 2002bestehenden eigenen Academy in einem strategischen Sourcing-Kontext fürMitarbeiter und Kunden runden das Lösungs-Paket mit einem neuen, modernenWeiterbildungs- und Qualifizierungskonzept ab. Damit geht die CompuSafeeinen entscheidenden Schritt in Richtung Wettbewerbs- undZukunftsfähigkeit in Zeiten der digitalen Transformation und manifestiertden Innovationsanspruch für die Gestaltung der Zukunft von Arbeit.Informationen über Great Place to Work(R)Great Place to Work(R) ist ein internationales Forschungs- undBeratungsnetzwerk, das Unternehmen aller Größen und Branchen in rund 57Ländern weltweit bei der Entwicklung einer guten und attraktivenArbeitsplatzkultur unterstützt. Neben individuellen Analyse- undBeratungsleistungen zur Weiterentwicklung der Arbeitsplatzqualität undArbeitgeberattraktivität ermittelt das Institut im Rahmen überregionaler,regionaler und branchenspezifischer Benchmark-Untersuchungen undArbeitgeberwettbewerbe regelmäßig sehr gute Arbeitgeber und stellt dieseder Öffentlichkeit vor.Das deutsche Great Place to Work(R) Institut wurde 2002 gegründet undbeschäftigt am Standort Köln derzeit rund 80 Mitarbeiter. WeitereInformationen sind unter http://www.greatplacetowork.de verfügbar.Informationen über die CompuSafe AGDie CompuSafe AG wurde 1989 ursprünglich als IT- Systemhaus gegründet.Heute ist sie ein deutschlandweit agierendes Dienstleistungsunternehmen,das als innovativer Sourcing Partner für IT und digitale Transformationdarauf spezialisiert ist, die passenden Ressourcen für die Lösung derAufgabenstellungen und Herausforderungen seiner Kunden zur Verfügung zustellen. Mit der bei Mitarbeitern und Kunden anerkannten eigenen CS-Academy als Bestandteil des Sourcing-Portfolios, sichert die CompuSafe denhohen Wissens-und Qualitätsanspruch der Menschen die mit und für dasUnternehmen und seine Kunden arbeiten. Die CompuSafe AG berät Konzerne undführende mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Sie istRepräsentant der Branche Dienstleister IT-Sourcing und DigitaleTransformation im Senat der Wirtschaft Deutschland. Weitere Informationenfinden Sie unter: http://www.compusafe.dePressekontakteloquenza pr gmbhSvenja Op gen Oorth / Ina RoheEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel. +49 89.242038 0E-Mail: mailto:compusafe@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

March 16, 2018 10:00 ET (14:00 GMT)