Als erste Amtshandlung entfacht Heimatminister Seehofer eine plumpe, alte Islam-Debatte. Das ist nicht zeitgemäß.

Leise-technokratisch vor sich hinarbeiten, sich geräuschlos-effizient der Heraufforderung der Integration und den Problemen der inneren Sicherheit annehmen? Kommt natürlich nicht in Frage. Horst Seehofer hat schon am ersten Tag im neuen Amt bewiesen, dass er sein Heimatministerium zur Schlagzeilenfabrik machen will.

"Der Islam gehört nicht zu Deutschland", sagte der Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat. Damit war ihm die Titelseite der Bild-Zeitung sicher. Kontroverse entfacht, Ziel erreicht.

Die Reizung politischer Erregungsrezeptoren ist das Spezialgebiet des CSU-Chefs. In den dreieinhalb Jahren bis zur nächsten Bundestagswahl wird er sein Können noch öfters unter Beweis stellen. Seehofer will das Innenministerium zum Machtzentrum ausbauen - neben ...

