DGAP-News: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung 3W Power S.A. / AEG Power Solutions: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 17.04.2018 in Luxembourg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-03-16 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 3W Power S.A. Société anonyme Sitz: 19, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg R.C.S. Luxemburg B 153 423 Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär, hiermit laden wir Sie zu der außerordentlichen Hauptversammlung (die '*AHV*' oder '*Versammlung*') der Aktionäre der 3W Power S.A., einer Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht (_société anonyme_) mit Gesellschaftssitz in rue Eugène Ruppert 19, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister (_Registre de Commerce et des Sociétés_) unter der Nummer B 153 423 (die '*Gesellschaft*'), ein, die am 17. April 2018, um 11:00 Uhr MEZ vor einem Luxemburger Notar im *Alvisse Parc Hotel*: *120 Route d'Echternach* *1453 Luxembourg* *Großherzogtum Luxemburg* Aktionäre, die ihre Aktien über Clearstream halten, müssen sich über ihre Finanzintermediäre unter 3W Power S.A. c/o Computershare Operations Center, 80249 München, Deutschland, spätestens bis zum Stichtag *um 24:00 Uhr MEZ* anmelden. 2018-03-16 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions 19, rue Eugène Ruppert 2453 Luxembourg Luxemburg E-Mail: investors@aegps.com Internet: https://www.aegps.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 665131 2018-03-16

